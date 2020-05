LISTETOPPER: Tekashi 6ix9ine, Justin Bieber og Ariana Grande. Foto: AP, MACON og AFP

Tekashi 6ix9ine i heftig juksekrangel med Justin Bieber og Ariana Grande

Tekashi 6ix9ine (24) hevder at Justin Bieber (26) og Ariana Grande (26) har kuppet førsteplassen på hitlisten i USA på uærlig vis.

Skandalerapper Daniel Hernandez, bedre kjent som Tekashi 69 eller 6ix9ine, raser over at Biebers og Grandes nye duett «Stuck With U» plasserte seg på toppen av Billboard Hot 100 i forrige uke.

6ix9ine hevder at de to superstjernene har kjøpt seg plassen, noe Bieber og Grande tilbakeviser på det sterkeste.

Rapperen, som soner straff i hjemmekarantene fordi astma gjør ham utsatt for corona i fengselet, slapp låten «Gooba» 8. mai. Altså samme dato som duetten til de to andre ble lansert. Dermed begynte kappløpet om førsteplassen på den prestisjetunge listen.

Bieber og Grande vant, mens 6ix9ine må ta til takke med tredjeplassen – etter Doja Cats «Say No»-remiks med Nicki Minaj havnet som nummer to.

I et videoopptak på Instagram i helgen langet en svært opprørt 6ix9ine ut mot listeresultatet.

– Jeg er virkelig skuffet over at Billboard tar betalt for førsteplasser og på et eller annet vis manipulerer listen, lyder det i tordentalen fra 24-åringen.

– Jeg vil at hele verden skal se dette. For det jeg viser dere nå, er en slags prognose som plateselskap får tilsendt på forhånd, sier 6ix9ine.

Han scroller på mobilen sin og viser frem en liste der Grande og Bieber angivelig lå an til å bli nummer fem på hitlisten, mens Doja Cats «Say No» lå i tet – foran ham selv på andreplass.

6ix9ine nevner aldri Biebers navn – kun Grandes, og det flere ganger. Han hevder at primus motorene bak «Stuck With U» i siste sekund sørget for at listen ble en helt annen ved å sikre balladen 60.000 ekstra kjøp.

– De hoppet fra femte til førsteplass ut fra ingensteds! roper 6ix9ine, som hevder at hans egne strømmetall er «større enn alle andres».

– Dette er helt ulovlig, raser den kontroversielle artisten, samtidig som han hevder at hans eget apparat nå etterforsker saken, og at de skal ha sporet seks kredittkort knyttet til 30.000 av de 60.000 kjøpene.

Grande etterlyser ydmykhet

Bieber og Grande tar på sin side sterk avstand fra påstandene om juksemakeri.

«Mine fans kjøpte låten. JUSTINS fans kjøpte låten. VÅRE fans kjøpte den (ikke flere enn fire kjøp hver, som REGLENE SIER)», skriver Grande på Instagram og viser til at salgstall teller mer enn strømmetall.

Hun fortsetter:

«Det kan du ikke forandre på, uansett hvor hardt du prøver. Til alle som er misfornøyd med plasseringen på listen denne uken, eller som bruker tiden sin på å ransake hjernen for metoder å disse hardtarbeidende kvinner (og bare kvinner av en eller annen grunn ...), vil jeg si: Bli litt mer ydmyk.»

Også Bieber tar heftig til motmæle. På sin Instastory natt til mandag presiserer han at strømmetall teller, men at 6ix9ine bommer når han regner med global strømming.

«Dette er en nasjonal liste, så bare nasjonale tall teller», skriver Bieber og forklarer at de 60.000 kjøpene ble kjent i innspurten fordi de aldri offentliggjør sine tall før mot slutten av uken.

«Så ikke rakk ned på våre fans med feil info», sier Bieber, som også sparker til 6ix9ine for at han kun nevner Grandes navn.

«Hvis du skal si hennes navn, så må du si mitt også. Det er nemlig vår låt».

Ny videomelding til Grande

Natt til tirsdag publiserte 6ix9ine en ny video på Instagram, der han henvender seg spesielt til Grande med et budskap om at «hun aldri vil forstå hans smerte», og at hans frustrasjon først og fremst er rettet mot Billboard.

Han viser til sin egen turbulente oppvekst med dårlig råd og uten en pappa.

– Du sier at jeg skal bli mer ydmyk, men jeg tror ikke du vet hva ydmyk er, sier rapperen, samtidig som han presiserer at han mener Grande er en svært talentfull og vakker artist:

Billboard lar heller ikke rapperens utspill stå uimotsagt. Natt til mandag publiserte de en rapport på sine nettsider, der de forklarer hvordan listene settes opp.

Flere av rapperens tilhengere har også etterlyst en oppklaring fra Billboard, som i sin oppsummering peker på det samme som Bieber, at det er forskjell på globale og nasjonale tall.

Billboard presiserer at det heller ikke er de som sender ut prognosen 6ix9ine viser til. For øvrig benekter selskapet at det er gjort ulovlige oppkjøp, slik rapperen antyder. Redegjørelsen er tvitret ut til alle Billboards nær ni millioner følgere:

I desember 2019 ble 6ix9ine dømt til to års fengsel for utpressing, våpenkriminalitet og salg av narkotika. 24-åringen var også mistenkt for blant annet planlegging av drap.

I utgangspunktet risikerte han en fengselsstraff på mellom 47 år og livstid, men etter å ha samarbeidet med påtalemyndigheten ved å si ja til å vitne foran en jury, slapp han tiltale på flere av punktene.

