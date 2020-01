TIL FINALEN: Angelina Jordan fikk en hel verden til å sperre opp øynene under sin opptreden på America’s Got Talent: The Champions». Foto: Helge Mikalsen

Angelina Jordan: Overøst av ros

Én uke etter at Angelina Jordan (14) ble sendt rett til finalen i «America’s Got Talent: The Champions», er interessen rundt henne enorm.

Det var supermodell Heidi Klum i dommerpanelet som reiste seg entusiastisk fra stolen og dundret flathånda i «The Golden Buzzer» etter Angelina Jordans originale balladefremføring av Queens «Bohemian Rhapsody».

Og med gullkonfettien regnende fra taket, var finaleplassen klar for en overveldet norsk tenåring som fylte 14 for få dager siden.

- Det har kommet så mange gode tilbakemeldinger! Jeg er veldig fornøyd med alt som har kommet inn, både fra verdensstjerner og folk fra hele kloden - jeg har faktisk fått over 40.000 meldinger, skriver Angelina Jordan i en epost til VG, via sin onkel og manager, Michael Astar.

– Selveste Queen har twitret om opptredenen min og sendt meg meldinger. Jeg er utrolig takknemlig for all kjærlighet jeg har mottatt. Jeg håper musikken min kan spre glede og kjærlighet, skriver hun.

Angelina Jordan innrømmer at hun håper på en karriere i utlandet og at dette var et skritt på denne veien. «Det er mye som kommer inn, alt mulig», svarer hun når VG spør om hun har fått mange tilbud.

Nå vil hun fokusere på å være artist. Resten må komme naturlig.

– Det har vært drømmen, og jeg står på, forsøker å levere mitt beste hver gang - uansett om det er for et mindre publikum eller om det er 50.000 mennesker. Jeg har alltid ønsket å kunne formidle musikken min til verden, å kunne synge på nasjonal TV i USA betyr masse. Det er ofte slik at ting sprer seg fortere fra USA hvis man har noe unikt, skriver hun, og legger til:

– Jeg tror at når du jobber hardt og gir ditt beste hver gang, så vil det komme tilbake så lenge du tror på deg selv. Men jeg har Norge i hjertet uansett hvor jeg opptrer, skriver hun.

Innsatsen hennes har åpenbart fått kjevemusklene til å slippe taket på begge sider av ansiktet i store deler av den engelskspråklige verden. Det har vært store oppslag på nettsteder som Billboard, People, USA Today, Daily Mail og Today.

SANG FOR OBAMA: I fjor sommer fikk Angelina Jordan æren av å synge for det tidligere presidentparet Barack og Michelle Obama. Foto: PRIVAT

– Det er så mange sider som snakker om min opptreden, og jeg er veldig stolt av å bli frontet på Billboard, sier hun.

– Du virker veldig rolig på scenen?

–Det har alltid føltes naturlig for meg å ikke være redd for å stå foran folk. Å stå på scenen gjør meg faktisk rolig, som om det er et sted jeg tilhører. Det merket jeg tidlig da jeg var syv år og sto foran dommerne på en livesending i «Norske Talenter», sier hun.

Det farverike sceneantrekket har Angelina selv vært med på å designe.

– Antrekket mitt har jeg og min bestemor laget, vi har faktisk malt det over en lengre periode på flere år og endelig laget klær ut av selve malingen. Jeg brukte antrekket fordi det er en historie bak hver eneste detalj, forteller hun.

Finalen er nå neste utfordring. Den går 17.februar. Om hun tror hun har noen sjanser der?

– Jeg skal iallfall gjøre mitt beste.

– Hva skal du synge i finalen?

- Jeg kan ikke røpe noe, sorry!

Publisert: 18.01.20 kl. 08:17

