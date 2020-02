TRAVEL: Hanne Sørvaag skal reise hele landet rundt med Dolly-låter. Ennå har hun til gode å møte sitt store idol, men påsken skal tilbringes i Nashville. Kanskje muligheten byr seg. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hanne Sørvaag (40): – Tenker mye på alderen

Hanne Sørvaag (40) lader opp til Dolly Parton-show, snakker om kroppspress, hinter om romantikk – og innrømmer at hun ikke hadde sagt ja til «Stjernekamp» igjen.

Når Sørvaag i februar legger ut på omfattende turné med «Meg og Dolly», et show med håndplukkede hitlåter, er det en gammel drøm som går i oppfyllelse.

– Jeg kjenner meg igjen i Dolly og den voldsomt sterke drivkraften. Hun drømte så stort. Det er typisk henne og typisk meg. Unge Dolly satte en hermetikkboks på kosten og lot som om det var en mikrofon. Hun sang for hønene og forestilte seg at hun sto på en stor scene. Sånne visualiseringer hadde jeg også, sier Sørvaag til VG.

– Dolly har vært og er en enormt stor inspirasjon for meg, både som artist og som låtskriver for andre. Vi jobber likt på den måten.

Dolly Parton: – Noen vil aldri klare å se forbi de store puppene

Sørvaag innrømmer imidlertid at de to er ulike når det gjelder én ting. Hun har undret seg over idolets mange plastiske operasjoner.

– Dolly har så fantastiske låter og nydelig stemme, så jeg har ikke skjønt hvorfor det er nødvendig med inngrepene. Selv er jeg der at man bør være fornøyd med det man har fått utdelt, og at det ekte er best. Men etter å ha lest biografien hennes, forstår jeg mer. Når man vokser opp i fattige kår og senere får denne muligheten, kan det være vanskelig å begrense seg.

RUNDT ÅR: Hanne Sørvaag, her under et intervju med VG Helg i fjor, ble 40 i desember. Foto: Mattis Sandblad, VG

For få uker siden rundet Sørvaag 40 år – en alder mange kvinner i underholdningsbransjen gir uttrykk for å ha et anstrengt forhold til.

– Jeg gikk noen runder i forkant, men da jeg først fylte 40, føltes det som en frihet. Det var jo en fin overraskelse, ler hun.

– Men jeg tenker mye på alderen, innrømmer sangeren og låtskriveren.

«Heksejakt»-aktuelle Ingrid Bolsø Berdal: Avlyser 40-årskrise

For selv om hun ikke opplever noen 40-årskrise, kjenner Sørvaag på press om å se bra ut. Hun tenker faktisk i overkant mye på akkurat det.

– Jeg gjør mye for å holde meg i form, for jeg har lyst til å se fin ut på scenen. I tillegg er det viktig å ta vare på kroppen med tanke på stemmen. Enkelte dager kan jeg bli altfor opphengt i grønne drikker, vann, trening, sunn mat og nok søvn.

Samtidig sier en del av henne «Er det så farlig? Man må jo kose seg litt også?».

– Det er søren meg ikke bare utseendet som betyr noe. Derimot er det hva vi sier og hva vi står for, som er det viktigste.

EKTE: Hanne Sørvaag vil være naturllig og nekter å legge seg under kniven. Foto: Øyvind Eide

Selv om Sørvaag er imot plastiske operasjoner for forfengelighetens skyld, forstår hun at folk kan la seg friste. Hun mener valget må være opp til hver enkelt.

– Men selv kommer jeg nok aldri til å gjøre det. Det er karakterbyggende, tror jeg, å akseptere det man har fått. Etter min mening gjør naturen det best. Resultatet etter en operasjon er slett ikke alltid så fint.

Hanne Sørvaag: – Vondt å dele det som er sårt

Sørvaag kritiserer samfunnet fremfor enkeltindivider.

– De som får mest mediedekning, er de som ikke lenger ser ut som seg selv. Det er helt vilt at vi har et samfunn der utseendefokuset er så stort at mange føler de må begynne å skjære i kroppen sin.

For Sørvaag er det på tross av presset viktig å være tro mot egne prinsipper.

– Man har et sett med indre verdier og retningslinjer, og er man tro mot dem, da går det godt. Man må stole på intensjonen og velge bort det som ikke føles riktig. Magefølelsen er verdens beste navigeringssystem, hvis man bare lytter.

I FJOR: Adrian Jørgensen, Kim Rysstad, Sondre Mulongo Nystrøm, Bilal Saab, Andrea Santiago, Hanne Sørvaag og Beate Lech i «Stjernekamp». Foto: NRK

Sørvaag fikk tidvis hard medfart under fjorårets «Stjernekamp»-deltagelse.

– Det fineste som kom ut av «Stjernekamp», var at jeg innså hvor godt jeg hører hjemme i min egen sjanger. Fra nå av skal jeg holde meg til den, smiler pop-country-artisten.

Hun hadde ikke sagt ja til en ny runde.

– Det er ekstremsport å være på TV i en sjanger som ikke er din, og jeg fikk jammen tynt meg. Man kan mene hva man vil om deltagerne, men alle skal ha kred for å våge seg ut på det der. Det er ikke for pyser. Vi ser en tendens i samfunnet at man skal gjøre det man ikke kan. Det handler om TV-konsept og utvikling i bransjen.

Man kan ikke intervjue Sørvaag uten å spørre om kjærligheten. Gammel kjærlighetssorg og singelstatus er vante temaer. Denne gangen har tonen en litt annen lyd.

– Det går bedre etter fylte 40, men noe særlig mer kan jeg ikke si. Jeg har lært fra tidligere at det ikke hjelper på kjærlighetslivet å si for mye om det til mediene. Men la meg være litt kryptisk og si at jeg har fått en fin start på 40-årene. Det er mye bra folk der ute.

2018: Hanne Sørvaag gir slipp på gammel kjærlighet

Startskuddet for «Meg og Dolly» går i Stavanger 12. februar. Sørvaags hjemby har satt opp to ekstraforestillinger. Det er rørende for en artist som ikke har bodd «hjemme» på mange år.

– Jeg er veldig glad i Stavanger. Folket der gir bånn gass, er modige og tror på seg selv. Jeg har fått med meg mye derfra, sier Sørvaag, som har gitt ut flere album og deltatt i MGP flere ganger. I 2012 svingte hun seg helt til topps i «Skal vi danse», og i 2017 deltok hun i «Hver gang vi møtes».

PÅ RØD LØPER: Hanne Sørvaag på hyllesten av Jahn Teigen på Chateau Neuf i fjor. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Publisert: 09.02.20 kl. 16:23 Oppdatert: 09.02.20 kl. 16:44

