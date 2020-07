GÅTT BORT: Malik Abdul Basit ble 47 år gammel. Foto: AP

The Roots-rapper Malik B er død

Den amerikanske sangeren og rapperen Malik Abdul Basit var med å danne The Roots. Nå melder hiphopgruppen at 47-åringen er død.

– Det er med tungt hjerte og tårevåte øyne at vi dessverre må informere om bortgangen til vår elskede bror og mangeårige The Roots-medlem Malik Abdul Basit, skriver The Roots på deres Instagram-konto onsdag kveld.

– Må han bli husket for sin hengivenhet til islam, hans kjærlige brorskap og sin innovasjon som en av tidenes mest begavede MC-er. Vi ber dere om å respektere hans familie og pårørende i sørgetiden.

MC er en forkortelse for Master of Ceremonies. Dødsårsak- og tidspunkt er foreløpig ikke kjent.

47-åringen, som opptrådte under navnet Malik B, var med å danne den Philadelphia-baserte hiphopgruppen The Roots i 1987.

Han var med på de fire første albumene – «Organix», «Do You Want More?!!!??!», «Illadelph Halflife» og «Things Fall Apart» – før han forlot gruppen.

På egen hånd ga han ut albumet «Street Assault» i 2005, EP-en «Psychological» i 2006 og albumet «Unpredictable» i 2015. Sistnevnte var et samarbeid med produsenten Mr. Green.

The Roots er i dag husband på NBCs «The Tonight Show» med Jimmy Fallon. Fra 2009 til 2014 var de husband på «Late Night» med Fallon.

Publisert: 30.07.20 kl. 01:27

