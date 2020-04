GIVERGLEDE: Ekteparet George og Amal Clooney er bare to av mange amerikanske superstjerner som åpner lommeboka i kampen mot coronaviruset. Foto: Evan Agostini / TT / NTB Scanpix

Stjernene samler inn millioner i kampen mot corona

Amerikanske underholdningsstjerner har den siste tiden virkelig åpnet lommeboka for å støtte kampen mot coronaviruset. Flere titalls millioner dollar er samlet inn fra navn som Rihanna, Jay-Z, Cardi B, Lady Gaga og ekteparet Amal og George Clooney.

Nå nettopp

Allerede før lørdagens store nettbaserte konsertbegivenhet «One World: Together At Home» - også kalt den moderne Live Aid - har skuespillere og artister mobilisert til felles formål og samlet inn hundrevis av millioner kroner over hele verden allerede.

Her er noen eksempler, fra kilder som blant andre Vogue, BBC og Page Six:

Rihanna og hennes Clara Lionel Foundation gikk sammen med Jay-Zs Shawn Carter Foundation. Til sammen ga de to millioner dollar (20, 8 millioner kroner) til ulike yrkes- og menneskegrupper som er rammet av effektene av coronaviruset.

Tidligere har Rihanna gitt fem millioner dollar (52 millioner kroner) for å bekjempe pandemien gjennom stiftelsen sin, og ytterligere 4,3 millioner dollar (44, 7 millioner kroner) i kompaniskap med Twitter-sjef Jack Dorsey.

Lady Gaga, som også kuraterer «One World: Together At Home»-konserten for organisasjonen Global Citizen og Verdens Helseorganisasjon (WHO), har sammen med disse to organisasjonene allerede samlet inn hele 35 millioner dollar (363, 7 millioner kroner).

Ekteparet Amal og George Clooney har til sammen donert 500.000 dollar (5, 2 millioner kroner) til kolleger som nå står uten arbeid, og ytterligere 300.000 dollar (3,1 millioner kroner) til tre internasjonale fond, blant annet i den hardt rammede Lombardia-regionen i Italia.

Den samme regionen kan nyte godt av 2,3 millioner kroner fra motehus-dronningen Donatella Versace og datteren Allegra.

Leonardo di Caprio har - sammen med filantropen Laurene Powell Jobs, enken etter Steve Jobs - hjulpet America’s Food Fund med tolv millioner dollar (124, 7 millioner kroner) for å lette coronasituasjonen for fattige, jobbløse og bostedsløse.

Talkshow-stjernen Oprah Winfrey har donert ti millioner dollar (10, 4 millioner kroner), inkludert en million til nettopp America’s Food Fund.

Ti millioner dollar er også beløpet som er gitt gjennom The Ralph Lauren Corporate Foundation.

Blant andre som har gitt mer enn en million dollar finner vi Dolly Parton, Pink, Blake Lively og Ryan Reynolds, Kylie Jenner, Cardi B og Angelina Jolie.

Flere har gitt sykehusutstyr, ikke minst ansiktsmasker, deriblant Halsey, Sandra Bullock og rapperen Ja Rule.

Publisert: 18.04.20 kl. 20:30

