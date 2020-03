VG-lista 2020 er avlyst

På grunn av coronautbruddet blir det ingen VG-lista-konserter i år, hverken på Rådhusplassen eller i andre norske byer.

– Det var ikke dette vi ønsket, sier kommunikasjonssjef for VG-lista, Øyvind Næss.

VG-lista på Rådhusplassen var planlagt å gå av stabelen den 25. Juni, og videre i Bergen og Trondheim i juli måned.

- Vi har konkludert med at det vil være uansvarlig av oss å samle 40 - 50 000 barn og voksne, kanskje flere, på Rådhusplassen en kveld i juni. Selv om Coronaviruset forhåpentlig har nådd sin topp i utbredelse i Norge innen juni, og er på vei tilbake, tar vi høyde for at det fortsatt kan være risikoer forbundet med å ha arrangementer som samler så store folkemengder på relativt liten plass, sier Øyvind Næss.

Han fortsetter:

– Jeg tror ingen er mer lei seg for denne beslutningen enn oss. Men liv og helse kommer foran alt. Det viktigste hensynet for VG er å ta smitterisikoen på alvor, legger han til.

Tidligere fredag skrev VG om situasjonen for Norges festivaler. Da uttalte Tone Østerdal, daglig leder i Norske konsertarrangører, at hun så med dyp bekymring på sommeren, til tross for at ingen av de store festivalene foreløpig har avlyst:

– Det er vanskelig å se for seg at det er greit å samle 10-15.000 mennesker i en park i sommer. Vi venter på helsemyndighetenes frempek for hva man kan vente seg, sa hun.

VGs Næss sier at avlysningen av VG-lista selvsagt skjer i samråd med NRK, som hadde planlagt direktesending av showet på Rådhusplassen.

Kommersiell direktør i VG, Christian Haneborg, sier en beslutning om avlysning også tvang seg frem, med tanke på artister, eventselskapet og leverandører.

– VG-lista på Rådhusplassen er et gigantisk arrangement, med en stab på over 200 personer i arbeid i kulissene for å avvikle showet i trygge rammer. Mange av dem har vært i gang med planleggingen i måneder allerede. Av hensyn til alle som allerede arbeider med, eller som snart skulle i gang med ulike VG-lista oppdrag, var det viktig med en avklaring nå. Vi føler oss sikre på at konklusjonen måtte ha blitt den samme selv om vi hadde ventet en måned med å ta beslutningen, sier Christian Haneborg.

Næss understreker at dette ikke betyr slutten for VG-lista.

– Vi bare pauser arrangementet på grunn av den helt spesielle situasjonen vi alle er i som følge av Corona-viruset. Vårt mål er at vi skal kunne ønske velkommen til et forrykende VG-lista show på Rådhusplassen igjen i 2021, sier Øyvind Næss.

