«Hver Gang Vi Møtes – kjendis»

Av Tor Martin Bøe

ALLE DELTAGERNE: Her er alle deltagerne i årets «Hver gang vi møtes».

Hæ? Et «Hver Gang Vi Møtes» der vi vet hvem alle er?

En tweet fra noen år tilbake foreslo at TV 2 heller burde satset på konseptet «Hver Gang Vi Møtes – kjendis».

Det var på den tiden da flere begynte å lure på hvem disse deltagerne var, og definitivt hvilken populærmusikalsk tyngde de egentlig hadde å bidra med. Til og med folk som lever av å lytte til musikk, måtte grave langt ned i strømmetjenesten sin for å vite om tolkningene tilførte originallåtene noe som helst.

DELTAR: Agnete Saba, tidligere Agnete Johnsen, deltar.

I så måte blir 2021-utgaven av musikk fra Vestre Kjærnes gård en sesong for historiene. I motsetning til tidligere, skal det være vanskelig å peke på én som ikke har nok bagasje til å være der.

Fra Maria Mena, som snart runder tyve år i bransjen – til Hanne Krogh, som allerede er inne i sitt femtiende år. Postgirobygget, som vel i praksis ER sivilingeniør Arne Hurlen, runder 25 år etter debuten i 2021. Og det er snaut ti år siden ekssoldaten Stian Thorbjørnsen dukket opp i Paradise Hotel.

Samtidig har Spellemannvinner Abdulhakim «Hkeem» Hassane og den eneste som har vunnet både MGP jr. og, eh, senior, Agnethe Saba, sine helt egne reiser å fortelle, både i oppvekst og det å stå alene i en hard bransje. Mens tidligere St. Morritz-vokalist Trygve Skaug er med som både instagrampoet med egne diktsamlinger, artist – og muligens nær venn av Maria Mena.

Det unike med årets sesong er at for første gang på en virkelig god stund skal du ikke komme her og si at du ikke har hørt om disse.

Nei, det er ikke alle som kan nynne en sang av Trygve Skaug. Likevel har de fleste har sett tekstene hans på kaffekrus. Kanskje kan man ikke så mange flere enn den ene låten til Hkeem, men Temur-samarbeidet «Fy Faen» har snart rundet 50 millioner avspillinger på Spotify.

Om du trekker «hvem» eller «hvorfor»-spørsmålskortet mot «Hver Gang Vi Møtes» i januar til neste år, er det fordi du egentlig ikke følger med i det hele tatt. Så kan man selvsagt påpeke at det er en usedvanlig Østlands-sentrert gjeng. Bare Saba har vokst opp lenger enn en liten togtur fra Karl Johan.

At dette skjer i en spesiell tid, der det utvilsomt ikke er så mye annet som gir penger på bok som musikkartist, kan muligens ha bidratt til at innsankingen av deltagere har vært enklere. Selvsagt er det andre man skulle ønsket å ha med, men denne gangen synes jeg helt oppriktig at castingjobben til TV2 skal ha honnør.

Så blir det interessant å se om denne kohorten er smitteverngodkjent nok til at de ikke bare takker for låtene med ankel- og albueklemmer.

