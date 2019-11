HUSKER DU?: KEiiNO gikk seirende ut av en norske MGP-finalen i år og tok en hederlig sjetteplass i Eurovision Song Contest i Tel Aviv i mai. Foto: Trond Solberg, VG

Slik blir MGP 2020: All makt til folket

NRK fjerner juryene i Melodi Grand Prix og gir makten tilbake til folket.

Det bekrefter NRKs MGP-general, Stig Karlsen, overfor VG.

– MGP har gjennom 60 år prøvd mange forskjellige modeller for juryering og avstemming. I 2020 gir vi igjen mer makt til folket. Det er viktig for oss at TV-seerne er de som har mest makt når MGPs endelige resultat skal avgjøres, sier han.

Neste års norske finale i Melodi Grand Prix - MGP - er delt opp i fem delfinaler og én finale. Delfinalene finner sted hver helg i januar, og den 15. februar møter de fem vinnerne av hver sin delfinale fem forhåndskvalifiserte finalister.

Disse fem artistene blir offentliggjort rett over nyttår.

Disse er kåret av en fagjury, så helt fri for juryering er ikke neste års MGP, men selve avstemmingen skjer helt og holdent med folkets stemmer.

De siste tre årene har NRK prøvd seg frem med internasjonale fagjuryer. Disse forsvinner nå.

– Vi har sett på det som en god idé å la en gruppe mennesker, godt spredt rundt i Europa, veilede oss til å velge den låten som vil gjøre det sterkest i Eurovision. Men vi ønsker ikke at MGP totalt sett skal være for «jurytung». Det var derfor naturlig å ta bort den internasjonale juryen. Vi er opptatt av at TV-seerne skal ha mest makt, og det er de som fullt og helt skal gi oss resultatet og vinneren som skal representere Norge under Eurovision i Rotterdam, sier Stig Karlsen.

Dette begeistrer den mangeårige MGP-entusiasten og bloggeren Anders Tangen. Han er også en av mange aktive bak MGP-nettstedet escnorge.no som først kunne bringe nyheten om at den internasjonale juryen blir fjernet.

– Jeg var skeptisk da de innførte dette, for jeg mener at et lands bidrag bør gjenspeile landets musikksmak, sier Tangen.

– Det er viktig at Norges bidrag begeistrer både jury og folket. Men det norske folk har vist at de kan være både «folk» og jury» i seg selv. Folket har stemt fram intrikate låter som «A Monster Like Me» på bekostning av million-monster hiten «En godt stekt pizza». Det tror jeg NRK nå har sett, sier Tangen.

Han minner om at bruken av internasjonale juryer tidligere har gitt «uheldige» utslag.

– I 1985 ville den internasjonale juryen sende Anita Skorgans «Karma». Folket sendte «La det swinge». Som vant. I fjor ville juryen sende d’Sound. Folket ville ha KEiiNO som vant telefonstemmene i Eurovision, påpeker Anders Tangen.

Den internasjonale finalen finner sted i Rotterdam den 16. mai 2020. VG minner om at sist gang en finale i Eurovision ble arrangert den 16. mai, var i 2009. Da vant Alexander Rybak med «Fairytale».

