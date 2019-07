ARRESTERT: A$AP Rocky, her avbildet på et arrangement i New York i september 2018, sitter fengslet i Sverige. Foto: ANGELA WEISS / AFP

A$AP Rocky fikk gjennomføre konsert til tross for politiordre

Klokken 19.41 2. juli besluttet svensk politi at A$AP Rocky skulle hentes inn til avhør. Rundt klokken 22 gikk han på scenen for å holde konsert, og først klokken 23.52 ble han avhørt.

Det kommer fram i en sak i Aftonbladet onsdag.

Aktor Peter Claeson vedtok altså i sjutiden tirsdag kveld at rapperen skulle bringes inn til forhør, på det tidspunktet mistenkt for grov mishandling søndag kveld.

– Det er et tvangsmiddel der jeg avgjorde at denne personen skulle hentes til forhør. Det skal utføres, men man kan av ulike årsaker utsette det. Det kan være av hensyn til spaning eller at det ikke passer å hente personen umiddelbart, sier Claeson til Aftonbladet og legger til:

– Dette var litt spesielt – denne fyren skulle spille på Stadion foran jæskla mange mennesker.

Konserten ble holdt på hipp hop-festivalen Smash på Stockholms Stadion, og varte rundt en time. Ifølge dokumenter den svenske avisen har fått tilgang til, ble politiavhøret innledet klokken 23.52.

Etter å ha blitt avhørt i rundt en time, avgjorde påtalemakten 3. juli at Rakim Mayers, som er rapperens egentlige navn, skulle pågripes. Han var da mistenkt for grov mishandling, en anklage som ble justert ned til mishandling da A$AP ble varetektsfengslet 5. juli.

På spørsmål om hvorfor artisten fikk gjennomføre konserten til tross for vedtaket og mistanken om et grovt lovbrudd, henviser Claeson til aktor i den pågående saken, Fredrik Karlsson.

Karlsson henviser derimot tilbake til Claeson:

– Resonnementet bygger på hans beslutning og den informasjonen de hadde da. Da var ikke jeg etterforskningsleder, så det kommenterer jeg ikke. Det får han svare på. Det ble avholdt en konsert, sier han.

Ifølge avisens kilder skal det at artisten fikk mulighet til å gjennomføre konserten ha blitt kritisert internt hos påtalemyndigheten.

A$AP Rocky og to av hans medarbeidere sitter varetektsfengslet. Fredag denne uken vil politiadvokaten avgjøre om de vil kreve ytterligere varetektsfengsling før saken kommer for retten i begynnelsen av august.

Aktor Karlsson sier at det finnes flere personer som er mistenkt for lovbrudd, men at ingen av dem er i politiets varetekt.

Onsdag hevdet TMZ at flere amerikanske politikere kommer til å kreve rapperen løslatt.

Publisert: 18.07.19 kl. 06:27