HØYT OPPE: Slik så det ut da Jørgen Munkebys Shining holdt konsert på Trolltunga i 2015. Nå inntar de Vemork på Rjukan. Foto: Frode Røe

Shining sender live fra Vemork

På selveste frigjøringsdagen annonserer Jørgen Munkeby og Shining at de kommer til å streame konsert fra tungtvannsfabrikken Vemork på Rjukan.

– Vemork har en jævlig kul historie, og vi tente på ideen da den kom opp. Det gjorde også folka der oppe, så nå blir det konsert den 6.juni. Det er topp å kunne vise frem det unike ved Norge, sier Munkeby til VG.

Han mener det passer godt å annonsere konserten på Vemork på 75-årsdagen for frigjøringen av Norge under den 2. verdenskrig. Tungtvannsaksjonen mot Vemork vinteren 1943, for å hindre at tyskerne fikk tilgang til tungtvann for å lage en atombombe, er av helt avgjørende betydning i norsk krigshistorie.

TUNGTVANNSKONSERT: Vemork blir neste konsertsted for Jørgen Munkeby og Shining. Foto: Mattis Sandblad

– Vi snakker jo om essensen i norsk mentalitet historisk sett, vi små som slåss mot det store stygge imperiet. Det er litt Star Wars over det. Og de svære turbinene på Vemork passer godt inn i uttrykket vårt. Det må være litt industrielt, med masse røyk og lyseffekter, sier Jørgen Munkeby.

Han innrømmer at helt siden tiden i Jaga Jazzist har han vært opptatt av å traske utenfor musikalsk opptråkkede stier.

– Dette kan fort bli den største konsertopplevelsen hittil i Shining-karrieren. Jeg har hatt iallfall to slike unike opplevelser før; den første var da vi spilte på Trolltunga i 2015, det var rimelig nervepirrende. Vi måtte bære alt opp og passe på at vi fikk med oss alt; glemte vi en kabel, ville det ikke bli noen konsert. Den andre opplevelsen var å spille i Paris fire dager etter terrorangrepet på Bataclan samme år, sier Munkeby.

Videoen til «Last Day», live fra Trolltunga kan du få med deg her. Den er oppe i 278.000 visninger på YouTube.

Men det er i utlandet Jørgen Munkebye egentlig skulle ha vært nå, på Sør-Amerika-turne med det andre bandet han er tilknyttet, blackmetal-legendene i Emperor.

– Det var ganske svært også, med spillesteder med kapasitet mellom 2000 og 7000. Flere av dem var utsolgte. Selv skulle vi spilt i Moskva den 14.mars, men det var jo akkurat da vi stengte ned landet, sier Munkeby og rister litt på hodet.

Spesielt skulle tiårsjubileet til Shining-klassikeren «Blackjazz» markeres.

– Jeg skulle ha min beste vår og sommer med Emperor og Shining, så skjer dette. Det er mellom 40 og 50 jobber som har blitt borte. Jeg var sur i starten, men det er jo ikke noe å gjøre med. Dette treffer likt for alle land. Og så blir man litt lei av å synes synd på seg sjøl også...

Publisert: 08.05.20 kl. 15:42

