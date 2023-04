RETTSSAK: Ed Sheeran utenfor rettsbygningen i New York Federal Court torsdag.

Ed Sheeran sang og spilte gitar i retten

Popartisten (32) tilbrakte en time i vitneboksen i New York torsdag.

Nøyaktig ett år etter at han vant en plagiatsak hjemme i England, kjemper Ed Sheeran igjen mot kopibeskyldninger – nå i USA.

Denne gangen er det britens «Thinking Out Loud» fra 2014 som påstås å være plagiat av avdøde Marvin Gayes «Let’s Get It On» fra 1973.

Det er arvingene til Gayes avdøde låtskrivermakker Ed Townsend som i et sivilt søksmål sivilt søksmålForskjellen mellom sivilretten og strafferetten er at sivilretten omhandler saker mellom private parter, mens strafferetten omhandler brudd på loven og kan føre til straffeforfølgning av enkeltpersoner eller organisasjoner. krever økonomisk oppreisning fra Sheeran, fordi de mener Sheeran har rappet enkelte partier fra Gaye-klassikeren.

– Ikke verdens beste

Da Sheeran svarte for seg torsdag, dro han ifølge BBC frem gitaren i vitneboksen for å forklare seg om sine kreative prosesser.

– Jeg henter inspirasjon fra mange ting i livet og familien min, uttalte Sheeran, som nekter skyld i anklagene.

Sheeran forklarte hvordan låten skal ha blitt til, i hans eget hjem, under en idémyldring med vennen og samarbeidspartneren Amy Wadge (47).

Han tok så frem gitaren og et mikrofonstativ og spilte akkorder – før han begynte å synge åpningsstrofene.

Hør utdrag her og bedøm selv (artikkelen fortsetter under):

Sheeran, som har toppet listene verden over, inntok en ydmyk holdning i rettssalen, melder AP.

– Jeg er ikke verdens beste gitarspiller, sa han til dommeren, juryen og de andre fremmøtte, før han begynte å spille og synge.

Han forklarte også at når han lager låter, skjer det i et raskt tempo. Artisten kan skrive opptil ni låter på en dag.

Dommer Louis Stanton åpnet retten tidligere denne uken med å koste på seg aldri så lite humor.

– Selv om det vil bli spilt musikk her, så er det ikke lov å danse, sa han til juryen.

Rettssaken fortsetter neste uke, og det er forventet at Sheeran vil måtte vitne også mandag.

Saksøkerne krever også oppreisning fra Warner Music Group og Sony Music Publishing.

Hvis retten finner det bevist at Sheeran og de andre to selskapene har plagiert 1973-hiten, vil neste skritt i retten være å fastslå hvor stort beløp de må bla opp.

SENTRAL: En av Ed Sheerans representanter bærer her gitaren og mikrofonstativet inn i New York Federal Court torsdag.

