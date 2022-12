VOLDSDØMT: Pa Salieu er i følge BBC spådd en lysende musikalsk fremtid.

Rapper dømt til 33 måneder i fengsel

Den britiske rapperen Pa Salieu er dømt for medvirkning til mishandling av en 23 år gammel mann.

Det skriver flere britiske medier, deriblant The Guardian.

Pa Salieu er også dømt for å ha brukt en glassflaske som våpen. Hendelsen skjedde i forbindelse med at Pa Salieus venn Fidel Glasgow ble knivdrept og rapperen deltok i et masseslagsmål utenfor en bar i hjembyen Coventry i 2018.

Fidel Glasgow var for øvrig barnebarnet til Neville Staple, vokalist i gruppen Specials. Gruppen har gjestet Norge flere ganger, blant annet på Øyafestivalen i 2010.

Etter at Glasgow ble drept, jaget Saliau og åtte andre menn 23 åringen fra stedet og mishandlet han så voldsomt at han ble innlagt på intensivavdeling for øyeblikkelig behandling.

25 år gamle Pa Salieu er spådd en lysende musikalsk fremtid og ble blant annet i forbindelse med Brit Awards i 2021 nominert til prisen for årets stjerneskudd.

Aftonbladet skriver at så sent som i september slapp han låten «Magazine» sammen med den svenske rapperen Yasin.