DØD: Lisa Marie Presley, her på Golden Globe Awards i Los Angeles bare to dager før hun døde.

Lisa Marie Presley obdusert – dødsårsaken uavklart

Obduksjonen av Lisa Marie Presley har ikke gitt noe svar på hvorfor 54-åringen brått gikk bort i forrige uke.

– Presley ble obdusert 14. januar, og dødsårsaken er satt på vent, sier Sarah Ardalani, en talsperson for Rettsmedisinsk institutt i Los Angeles til CNN.

– Satt på vent betyr at man etter en obduksjon ikke har kunnet fastslå hva som forårsaket dødsfallet, og rettsmedisineren etterlyser flere undersøkelser rundt bortgangen, inkludert tilleggsstudier, legger Ardalani til.

– Når disse undersøkelsene er gjort/studiene gjennomført, skal legen granske saken igjen og konkludere med hva dødsfallet skyldes, forklarer hun.

Lisa Marie Presley, Elvis Presleys eneste barn, døde på sykehuset i Los Angeles torsdag i forrige uke – to dager etter at hun var gjest på Golden Globe Awards.

En rekke medier har meldt at Lisa Marie fikk hjertestans hjemme, og at hun havnet i koma på sykehuset. Hun skal ha blitt erklært hjernedød, og familien skal ha signert på at hun ikke skulle gjenopplives dersom hjertet stanset på nytt.

Dermed døde Presley etter det som skal ha vært hjertestans nummer to – men altså uvisst av hvilken årsak.

Hjertesvak slekt

New York Post har lagt ut lydopptak fra nødsamtalen der en kvinne og en mann ringte etter hjelp til Presleys hjem i Calabasas, der hun var livløs.

Kvinnen hører forvirret ut, mens mannen forklarer alarmsentralen adressen og hvordan de skal ta seg frem gjennom sikkerhetssporten.

Presley-familien har en historie med hjerteproblemer. Elvis døde av hjertesvikt i 1977–42 år gammel, sannsynligvis i kombinasjon med rusmisbruk.

Elvis Presleys mor, Gladys Presley, døde av hjertesvikt i 1958–46 år gammel. Alkoholmisbruk skal ha vært en medvirkende årsak.

Minnestund

Førstkommende søndag blir det offisiell minnestund på Graceland i Memphis, der Lisa Marie skal få sitt siste hvilested nær sin far og sønnen Benjamin Keough. Sistnevnte tok sitt eget liv for to år siden, 27 år gammel.

Detaljene rundt selve begravelsesseremonien, er ikke kunngjort.

– Satt ved sønnens grav

David Kessler (63), foredragsholder og forfatter–og Lisa Maries Presleys nære venn, uttalte til People tidligere denne uken at Lisa Marie var engasjert med tanke på fremtiden.

Sorgen etter sønnens død skal ha resultert i et sterkt ønske om å hjelpe andre. Bare fire dager før hun døde skal Lisa Marie ha tatt med Kessler til gravlunden på Graceland, samme dag som Elvis ville fylt 88 år.

– Vi satt der i stillhet ved Bens grav. Hun viste meg hvor hun selv skulle bli gravlagt en dag, rett ovenfor sin fars grav. Jeg sa at «det skjer ikke på lenge ennå», hvorpå hun svarte med: Nei, jeg har fortsatt mye å utrette, sier Kessler.

2010: Lisa Marie Presley med sine to eldste barn, Riley (t.v.) og Benjamin.

Lisa Marie etterlater seg døtrene Riley Keough (33) og tvillingene Finley og Harper Lockwood på 14 år – samt moren, Priscilla Presley (77).

Det er døtrene som arver Graceland.