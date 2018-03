FOSTRET ARTISTER: Ole Hagbart Bremnes (bak) med barna Ola (t.v.), Lars og Kari på begynnelsen av nittitallet. Foto: ARNE IVERSEN

Ole Hagbart Bremnes er død

Publisert: 12.03.18 13:13

Dikteren og faren til artistene Ola, Lars og Kari Bremnes ble 87 år gammel.

Ola Bremnes melder på Facebook at pappa Ole Hagbart Bremnes gikk bort fredag kveld.

– Vi sitter igjen med et stort savn. Men også med stor takknemlighet. Pappa var en fantastisk far og en fin og lyttende poet som etterlater seg et vell av sterke tekster. De er universelle og kommer til å leve lenge. Det får være en liten trøst i den tomheten vi føler akkurat nå, skriver Bremnes på vegne av seg selv og søsknene Kari, Lars, Maren og Ane.

Pappa Bremnes jobbet som rektor på Svolvær barne- og ungdomsskole, og skrev dikt. Flere av disse er satt til musikk og utgitt på plate med artistbarna, blant annet på albumet «Ord fra en fjord» i 1992.

Prisbelønnet

Da Kari og Ola Bremnes platedebuterte sammen i 1980, var det med «Folk i husan», oppkalt etter et av farens mest kjente verk.

På nittitallet ble han tildelt en rekke priser for sin lyrikk. Blant annet for «Blå fuggel», om en russerfange som rømte fra en leir på Bremnes under andre verdenskrig. Han ble fanget og skutt.

Bremnes skrev tekster basert på Knut Hamsuns dikt til forestillingen «Bak hundrede mile» for Festspillene i Nord-Norge . Til de samme festspillene skrev han også forestillingen «Høgsarsteinen», om hverdagslivet under tyskernes invasjon.

– Han skrev om hvordan det opplevdes for en gutt på 14–15 år. Han var en stor forteller, sier Ola Bremnes til VG.

Omsorg og omtanke

Artisten beskriver sin far som en stor inspirator, både for ham selv, søsknene og skoleelever.

Viktigst var likevel papparollen.

– Det var omsorg og omtanke, vi har alltid fått støtte og medvind fra pappa. Helt fra vi var små var det en fest å lese opp ting for ham, vise ham det vi laget.

Bremnes bisettes neste uke.