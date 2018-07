STIGE-STUNT: Sondre Justad i stigen under VG-lista-konserten på Rådhusplassen i Oslo i juni. Under en festivalopptreden på Giske lørdag, endte stige-stuntet i en Justad full av blåmerker. Foto: Frode Hansen

Sondre Justad: – Jeg føler meg ganske mørbanka

Publisert: 08.07.18 16:59 Oppdatert: 08.07.18 17:15

Da artisten (27) klatret opp i en stige blant publikum på «Sommerfesten på Giske» lørdag kveld, gikk det plutselig galt.

– Jeg fikk skikkelig overtenning, sier Sondre Justad (27) til VG. Artisten var i gang med avslutningen av festivallørdagen på øya Giske utenfor Ålesund, da han falt med hodet først fra en stige plassert blant publikum, skriver Sunnmørsposten .

– Jeg sprang litt for raskt opp i stigen jeg har med på turné, også trilla jeg rundt i ganske høy fart ned over stigen, rett ned i bakken, forteller Justad til VG, og innrømmer at han føler seg «ganske mørbanka» søndag.

– Der og da var det så mye adrenalin at jeg ikke merka så mye smerte. Jeg kjente mer på at jeg var redd for at folk rundt meg hadde slått seg, sier 27-åringen.

Justad tok i etterkant av uhellet seg tid til å prate med de i publikum som stod nærmest stigen, og sier til VG at ingen skal ha blitt skadet. Bandet fullførte konserten, og spilte en hel time i etterkant av uhellet.

Lørdag kveld delte artisten sin strabasiøse ferd ned stigen på Instagram .

– Rå start

Artisten bak låter som «Riv i hjertet» og «Ingenting» er kjent for å ikke være en som sparer på kruttet under konsertene sine.

Gårsdagens opptreden på Giske var også første gang Justad avsluttet en festival denne sommeren. Dét bød på en liten dose ekstra nerver.

– Jeg var veldig gira og spent, også var det så sykt god stemning der. Giske er en av favorittfestivalene mine. Det er så fint der ute, også er det jo en spleisefest - en festival eid og finansiert av folket, noe som bidrar til en helt spesiell stemning, forteller Justad.

Lofotværingen understreker at sikkerhetstiltakene rundt stuntet er gode, og at han pleier ha kontroll - bortsett fra i går.

– Hodet mitt forstod at jeg måtte roe ned, men kroppen var ikke med på det. Så kroppen bare peisa på, sier han.

Skal prøve meditasjon

Justad har spilt på blant annet VG-lista-konserten på Rådhusplassen og Trænafestivalen så langt i sommer. Neste uke inntar han scenen på Tysnesfest, der han og bandet stiller på kort varsel, etter at det tidligere denne uken ble kjent at Elvis Costello måtte avlyse sin planlagte opptreden grunnet sykdom .

Høydepunktet i sommer, er likevel Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, der Justad avslutter fredagen. Da håper han å unngå blåmerker.

– Jeg må gå noen runder med meg selv i forkant, så det ikke blir samme greia. Tror jeg skal prøve meg på noen meditasjonsøvelser.