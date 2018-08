FULLE HUS: Taylor Swift (28) tjener for tiden store penger på «Reputation»-turneen, også med profilerte gjesteartister på plakaten. Foto: SIMON DAWSON / X06555

Taylor Swift overrasket med Bryan Adams-duett

Publisert: 07.08.18 08:19

MUSIKK 2018-08-07T06:19:23Z

De to superstjernene fikk konserttaket i Toronto til å løfte seg da de sammen fremførte Adams’ hit «Summer of 69».

– Jeg visste ikke før i går kveld at Bryan skulle være i byen, og jeg spurte ham i siste liten om han ville komme og synge, skriver Swift (28) på Instagram søndag.

Den amerikanske artisten har i løpet av helgen delt flere bilder og videoer fra konserten i Rogers Centre i Toronto lørdag, der hun overrasket det kanadiske publikumet med en gjesteopptreden fra Bryan Adams (58).

Dét var tilsynelatende en stor opplevelse, både for publikum, Adams og Swift selv.

– Det er ganske tydelig ut fra videoene at jeg er helt over meg av begeistring, og jeg kan ikke få takket Bryan Adams nok, skriver Swift videre på Instagram.

– En av mine favorittsanger

Adams spilte selv konsert i Toronto fredag, men ble lørdag invitert til å spille med sangerinnen som er en av USAs mestselgende artister – og ifølge Forbes også en av de rikeste.

Under konserten introduserte Swift overraskelsen som en av sine «absolutte favorittsanger», før hun spurte publikum om de evnet å synge enda høyere enn de allerede hadde gjort.

Etter et par strofer av Adams’ hit fra 1984, «Summer of 69», steg gitarhelten selv opp fra scenegulvet og euforien virket til å være et faktum.

Adams har også delt opplevelsen på sosiale medier, deriblant et filmklipp av han og Swift i forberedelsene til lørdagens opptreden.

Suksessrik turné

Swift reiser for tiden land og strand med turneen «Reputation», og skal bare i Nord-Amerika foreløpig ha dratt inn over 100 millioner amerikanske dollar, skriver Forbes .

Kanadieren Adams er for øvrig ikke den første gjesteartisten hun har invitert med seg i løpet av turneen, informerer Rolling Stones .

I USA og Canada har hun sunget med stjerner som Selena Gomez og Shawn Mendes, mens det i England var tidligere One Direction-medlem Niall Horan og selveste Robbie Williams som fikk dele rampelyset med Swift.