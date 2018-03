RAPPEREBELL: Earl Simmons, aka DMX, utenfor rettssalen på Manhattan i fjor sommer. Foto: Larry Neumeister / AP

Rapper DMX dømt til fengsel

Publisert: 29.03.18 19:22

DMX (47) må bak murene igjen – denne gangen for skattesvindel.

Earl Simmons, som han opprinnelig heter, fikk dommen på Manhattan i New York onsdag. 47-åringen ble dømt til ett års fengsel og tre års prøvetid.

Han var tiltalt for å ha unndratt over 12 millioner skattekroner, noe han i november i fjor erklærte seg skyldig i.

Rapperen skal ha forklart for dommeren at han hadde leid inn folk som skulle ta seg av det økonomiske.

– Men jeg fulgte nok ikke godt nok opp. Jeg vet at skatten skal betales, skal han ha uttalt i retten, ifølge New York Daily News .

DMX prøvde å forsikre om at det ikke var planlagt skatteunndragelse fra hans side.

– Jeg er ikke som en komisk figur i en tegnserie, sa musikeren, som angivelig kjempet mot tårene foran dommeren.

Stjernen har vært i klammeri med loven i en årrekke og har også sonet tidligere, blant annet for narkotikakriminalitet, overfall, ID-svindel og dyremishandling . I 2005 krasjet han med en politibil .

Strafferammen denne gangen skal ha vært på fem år.

Advokatene til DMX skal ha forklart rapperens skandaløse livsstil opp gjennom årene med en svært vanskelig oppvekst. De spilte også et par av låtene hans i retten for at dommeren skulle høre tekstene som går ut på å reise seg fra søla.

– Han er et eksempel på den amerikanske dørmmen, men noen ganger fører den amerikanske drømmen deg til rettssaken, sa advokat Stacey Rickman, som insisterte på at musikeren heller kunne få fri soning under tilsyn.

Dommeren skal ha uttrykt sympati for den tiltalte, men mente likevel at fengselsstraff var riktig.

DMX, kjent for blant annet låten «Party Up», slo gjennom som rapper på slutten av 90-tallet. Hans mestselgende album er «And Then There Was X» fra 1999.

47-åringen har i tillegg til musikkarrieren, også medvirket i en rekke filmer – blant annet «Romeo Must Die», «Exit Wounds» og «Cradle 2 The Grave». Han har også hatt sin egen TV-serie, «Soul Of A Man».

