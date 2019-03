STJERNEPAR: Haily og Justin Bieber på en motevisning i New York i fjor høst. Foto: Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Justin Bieber: – Har slitt veldig

Justin Bieber (25) innrømmer for fansen at han ikke har det bra.

Publisert: 11.03.19 08:02







En måned etter at amerikanske medier meldte at popstjernen får behandling for depresjon, letter Bieber selv på sløret på Instagram.

Under et bilde av seg selv søndag skriver 25-åringen at han ønsker å innvie sine følgere i litt av det han gjennomgår for tiden. Han sier han håper budskapet hans vil gi mening.

«Har slitt veldig. Føler meg bare veldig avkoblet og rar. Jeg kommer meg alltid opp igjen, så jeg er ikke bekymret. Jeg ville bare rekke ut en hånd til dere og spørre om dere vil be for meg. Gud er trofast, og bønnene deres fungerer. Tusen takk», skriver Bieber og legger til at han befinner seg «i sin aller mest menneskelige fase», og at han «ikke er redd for å møte utfordringene».

Bieber har 105 millioner følgere på Instagram. Hans ferske innlegg har i skrivende stund fått 84.000 kommentarer og over 4,3 millioner likerklikk.

Da det for noen uker siden ble kjent at Bieber slet psykisk, gikk anonyme kilder rundt ham og kona Hailey Bieber (22) ut og forsikret at det ikke hadde noe med deres forhold å gjøre.

les også Madison Beer ble oppdaget av Justin Bieber: – Jeg var helt i sjokk

Bieber gir heller ikke annet inntrykk enn å være veldig glad i Hailey, som han giftet seg med i hemmelighet i fjor høst. Han poster jevnlig bilder av henne på Instagram.

Søndag kveld la han ut morsomme klipp av kona på Instastory, der de og flere andre befinner seg inne i et privatfly.

Oppdatert? Justin og Hailey på boligjakt

Bieber har det siste året vært svært åpen i sosiale medier. Da han forlovet seg med Hailey, som da het Baldwin til etternavn, utbroderte han kjærligheten til henne for all verden.

Hadde problemer med sex

Han var også svært åpenhjertig i et ferskt intervju med Vogue nylig. Da fortalte den kanadiske superstjernen at han og modellkona ventet med å ha sex til etter at de giftet seg. Han innrømmet at han tidligere hadde slitt med sexavhengighet.

– Gud oppfordrer oss ikke om ikke å ha sex fordi han vil ha mange regler og sånn. Tvert imot prøver han å beskytte oss mot smerte. Jeg tror at sex kan føre til masse smerte. Noen ganger har folk sex fordi de ikke føler seg bra, og de mangler selvfølelse. Kvinner gjør det, og menn gjør det. Jeg ville dedikere meg selv til Gud igjen på den måten, fordi jeg føler det er best for sjelen min. Og jeg tror Gud velsignet meg med Hailey som et resultat, uttalte Bieber i intervjuet.

Men sosiale medier har også en bakside. Hailey har betrodd sine følgere at hun i perioder får massiv hets, noe som fører til angstanfall.