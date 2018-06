ENDELIG TILBAKE: Etter at stemmebåndene sviktet i fjor og Shakira måtte utsette Europaturneen sin, er hun endelig tilbake igjen: Det er sterkt for meg, sier hun. Foto: DANIEL REINHARDT / dpa

Shakira: – Tvilte på om jeg kom til å synge igjen

Publisert: 10.06.18 16:06

MUSIKK 2018-06-10T14:06:59Z

Den colombianske popstjernen Shakira (41) er overlykkelig for at hun endelig er tilbake på turne. – Jeg tvilte på at jeg noen gang kom til å klare å synge igjen.

Det sier artisten i et intervju med BBC . Tidligere denne uken var hun tilbake på turne igjen med start i Tyskland. Hun måtte i fjor høst avbryte og utsette den europeiske delen av sin El Dorado World Tour på grunn av store problemer med stemmebåndene.

– Fjoråret var en av de vanskeligste periodene i hele mitt liv. Det er så sterkt for meg å være tilbake på scenen igjen, sier Shakira i intervjuet.

Turneen var for øvrig den første på syv år etter at Shakira har tatt en pause for å konsentrere seg om de to små guttene sine som hun har med den spanske fotballspilleren Gerard Pique (30). De to møttes under fotball-VM i 2010 da hun fremførte sin superhit «Waka Waka (This time for Africa)».

– For meg har dette vært så alvorlig og jeg har virkelig tvilt på om jeg noen gang kom til å stå på en scene og synge igjen, sier Shakira.

Legene hennes så også alvorlig på situasjonen og tvilte sterkt på at hun kunne bli frisk igjen uten å gjennomgå en operasjon.

– Men utrolig nok ble stemmebåndene mine bra igjen helt av seg selv uten inngrep, sier Shakira som ikke legger skjul på at hun flere bad til høyere makter om at hun måtte bli frisk igjen.

De neste ukene går det slag i slag med konserter over hele Europa. Norske og skandinaviske fans av Shakira må imidlertid pakke kofferten. Ingen konserter er planlagt hverken i Norge, Sverige eller Danmark, så Tyskland eller Nederland er de nærmeste mulighetene.

Samtidig er ektemannen Gerard Pique på vei til Russland for å spille i fotball-VM for den spanske landslaget – og Shakira har bare en mulighet til å få med seg noe av mesterskapet-

– Jeg er opptatt med turneen frem til 13. juli, så hvis Spania kommer til finalen får jeg muligheten til å reise til Russland og få med meg den kampen. Så de må rett og slett bare klare å kvalifisere seg, sier Shakira.