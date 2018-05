EUROVISION-FAN: Alexander Rybak er raus med sine konkurrenter før Eurovision-finalen i Lisboa kommende helg. Rybak skal i ilden i kveld. Foto: Helge Mikalsen

Alexander Rybak med sjarmoffensiv mot konkurrentene

LISBOA(VG)Allerede for to uker siden begynte det norske Eurovision-håpet å legge ut hyllestvideoer - til konkurrentene.

På sin egen YouTube-kanal har 31-åringen lagt ut to versjoner av en «Eurovision 2018 Violin Jam», der Alexander Rybak legger fele på andre lands bidrag til Eurovision. Ni land har æren av å bli «remikset» av Rybak i de to medleyene.

– Det er to grunner til at jeg gjør dette: For det første har jeg noen fans utenfor Europa som følger med på YouTube-kanalen min, og da er det hyggelig å underholde dem også. For det andre er det en veldig god stemning mellom artister i en slik konkurranse, og da er det fint å understreke det musikalsk, sier Rybak til VG.

Han er ikke redd for at folk vil oppfatte dette som et forsøk på å gi seg selv ekstra goodwill i forkant av semifinalene som avsluttes i kveld.

– Det er i hvert fall første gang jeg hører noen vinkle det på den måten?

– Du gjorde det samme med de norske bidragene i årets norske Melodi Grand Prix-finale – hvordan var reaksjonene?

– Det er jo bare å se i kommentarfeltet. Man kan nok finne alt mellom himmel og jord der.

En uhøytidelig undersøkelse VG har gjort blant landene som blir hyllet av Alexander Rybak viser at han neppe har noe å være redd for. Australia ble henrykt over hyllesten, ifølge David Champion, manager til Jessica Mauboy som fremfører landets bidrag, «We Got Love».

– Jess rett og slett ELSKER den, skriver Champion i en e-post til VG.

– Mer enn det, hun hadde elsket å få en sjanse til å synge duett med Alexander i løpet av konkurranseuken. La det skje! skriver han begeistret.

Også Hviterussland, som jo er landet der Alexander Rybak har sine røtter, takker ydmykt.

– En nydelig coverversjon! Takk skal du ha, Alexander! «Forever» med din fele låter fantastisk! Lykke til til oss begge i «Eurovision», skriver Hviterusslands artist, ALEKSEEV, i en e-post til VG.

Alexander Rybak er ikke helt ukjent med å gi hyllest til Eurovision-bidrag. I fjor offentliggjorde han en coverversjon av Salvador Sobrals portugisiske vinnermelodi «Amar Pelos Dois» omtrent før jubelen over seieren hadde lagt seg.

– Den videoen lagde jeg to måneder før finalen og ventet med å legge den ut for ikke å forstyrre konkurransen. Det at den vant, var jo stas, da jeg allerede hadde spilt inn videoen, sier Alexander Rybak.