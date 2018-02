SVENSKE TILSTANDER: Kygo i Globen onsdag. Foto: NTB SCANPIX

Svenske aviser lunkne til Kygo-konsert

Publisert: 08.02.18 19:22

MUSIKK 2018-02-08T18:22:01Z

– Ryggradsløs pop, mener Expressen.

Kyrre Gørvell-Dahll (26) har akkurat startet det han omtaler som sin største turné til nå.

Fredag kveld treffer den Norge, i Telenor Arena på Fornebu i Bærum.

Skal man dømme etter nabolandets kritikere, blir det en tam affære.

7200 svensker ble underholdt av Kygo i Globen i Stockholm onsdag kveld.

Hardest i sin dom er Expressen . De deler ut karakter 2 (av 5, standard i svenske aviser), og skriver blant annet:

«Med bløte panfløyter kommer man langt, men ikke frem. Tross ambisiøst opplegg forblir Kygo i Globen en anonym spilleliste i bakvendt caps.»

Avisen har tatt seg flid med å anmelde hver enkelt låt Kygo spiller. Fire låter får karakter 1. Ni låter får karakter 2, syv låter får 3 og én får 4.

Frisk fjordluft

I Aftonbladet får Kygo bedre mottagelse. Der er karakteren 3. Anmelderen hyller artisten for ambisjonene, for å våge å være myk i kantene, og for å la musikken «puste frisk fjordluft» i stedet for å stappe den full av synth.

«Skulle jeg tatt med meg en stadion-DJ til en øde isbre, ville det vært Kygo», skriver kritikeren.

Samme karakter får Kygo av Dagens Nyheter . Deres anmelder påpeker at Kygo sliter med å finne en ny identitet etter å ha funnet opp «tropical house», og synes han minner stadig mer om andre EDM-artister.

Svenska Dagbladet - som ikke gir karakterer - analyserer Kygos sjanger som et barn av Soundcloud, YouTube, P3 og Spotify, og mener at den skiller seg fra annen klubbmusikk i den forstand at den ikke har oppstått i en mer autentisk undergrunn.

«Kygos tropiske house er som skapt for en strandbar i Benidorm - men foran publikum i Globen tar det ikke ordentlig fyr», skriver anmelderen.

Det er i skrivende stund fortsatt tilgjengelige billetter i alle kategorier til Kygos Telenor Arena-konsert.