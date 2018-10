FRA ALVOR TIL SPØK: Komiker Pete Davidson på Emmy-utdelingen i september 2017 og artist Ariana Grande på American Music Awards i novamver 2016. Foto: AP

Pete Davidson spøkte med Ariana Grande-bruddet

MUSIKK 2018-10-22T03:50:55Z

«Saturday Night Live»-komikeren snakket om bruddet med popstjerne Ariana Grande fra scenen – der han ga seg selv litt refs.

Publisert: 22.10.18 05:50 Oppdatert: 22.10.18 06:27

Lørdag kveld var Pete Davidson (24) med-vert på Judd Apatows veldedighets-komishow «Judd & Pete for America» i Hollywood .

– Som dere skjønner vil jeg ikke være her. Det er mye som skjer for tiden. Er det noen som har et ledig rom? Noen som ser etter en samboer? Spøkte Davidson fra scenen ifølge E! News.

Det var i begynnelsen av juni Davidson fridde til Ariana Grande (25) etter få uker som kjærester. Forrige uke hevdet TMZ at de to hadde gått hver til sitt .

Mens de var kjærester kjøpte Grande en leilighet til 16 millioner dollar i New York, angivelig til henne og Davidson, ifølge E! News. Nå sier kilder at Davidson bor hos familie, og at han har god støtte i familie og venner.

Under opptredenen i Hollywood, spøkte Davidson også om tatoveringene han har fått til minne om Grande mens de var sammen.

– Jeg har holdt på å dekke over en haug med tatoveringer. Det er jo morsomt. Jeg er en «0 for 2» når det kommer til tatoveringer. Jeg er redd for å tatovere moren min på meg, det er hvor ille det er, sa han til publikum.

Ifølge underholdningsnettstedet fikk Davidson og Grade flere matchende tatoveringer og hyllester til hverandre i tiden de var kjærester. Da Grande hadde sin første opptreden etter bruddryktene, skal hun ha dekket over en av tatoveringene med et plaster.

– Så dere vet opplagt at vi har gjort det slutt, men da vi først ble forlovet tok vi tatoveringer sammen. Og magasinene skrev «Er Pete Davidson dum?», og 93 prosent svarte «ja». Så vennen min sa: «Ikke hør på den dritten der. De er bare hatere.» Og jeg tenkte «Ja, drit i det. Jeg er ikke dum.» Men her om dagen var vi på kjøkkenet mitt, og han sa «Vel, bror. Det viser seg at du var dum.»

Judd Apatow takket Davidson for at han stilte opp.

– Vel, du satte navnet mitt på plakaten, så jeg måtte. Drit i følelsene mine, svarte komikeren.

Da Apatow sa han brydde seg mer om USA enn følelsene til Davidson, sa Pete:

– Jeg føler meg som USA: Jeg er en bra fyr som gjentatte ganger blir sparket i skrittet. Du tenker «Åh, for en stakkars fyr. Håper han ikke tar livet sitt.» Det er USA.

Komishowet var til inntekt for organisasjonen Swing Left , som jobber for å ta fra republikanerne flertallet i Representantenes hus.