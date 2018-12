GIFT! Her vider Priyanka Chopra og Nick Jonas seg i Jodhpurs gater mandag. Hans ring er blikkfang – det samme er hennes hennamalte hender. Foto: Reuters

Nick Jonas (26) og Priyanka Chopra (36) viste seg frem som nygifte

Det er ingen tvil om at stjerneparet er «nysmidd» i Hymens lenker.

Indiske Chopra (36) og amerikanske Jonas (26) hadde både hindubryllup og kristen vielse i helgen.

Begge har postet flere bilder og videoer fra oppvarmingen til bryllupet. De nygifte har imidlertid til gode å vise glimt fra selve vielsesseremoniene, men mandag viste paret seg offentlig for første gang etter bryllupshelgen.

På Jonas’ venstre hånd er gifteringen synlig. Chopras ring skimtes ikke, men hendene er prydet med hennakunst – i tråd med indiske tradisjoner.

Hun har også faget hodebunnen rødt med et spesielt pudder, som også er en indisk brudeskikk.

Pappa viet dem

Begge markeringene fant sted i Umaid Bhawan Palace.

Jonas’ far – Paul Kevin Jonas – er pastor, og det var han som forrettet under den kristne vielsen lørdag. Hinduvielsen fant sted dagen etter. Store mengder fyrverkeri skal ha lyst opp nattehimmelen.

onas og Chopra to ble kjærester i vår og forlovet seg i juli .

Selv om Chopra og Jonas ble avbildet sammen for første gang i mai 2017 – på MET-gallaen i New York – skal de to ikke ha innledet et forhold før ett år senere. Nå, seks måneder senere, har de altså gitt hverandre sitt ja.

Ingen av de to har vært gift fra før, og de har heller ingen barn. Jonas har tidligere hatt romanser med stjerner som Miley Cyrus (26), Selena Gomez (26) og Lily Collins (29).

– Man må være ærlig mot sin bedre halvdel. Der ligger skjønnheten i et ekte forhold – det at man kan være seg selv fullt ut. Sånn har jeg det i livet mitt nå, uttalte han til USA Today nylig.

Nick Jonas startet karrieren sammen med brødrene i boybandet Jonas Brothers , som blant annet hadde en egen TV-serie på Disney Channel. Han har siden gått solo.

Chopra ble kjent da hun vant Miss World i 2000. Siden har hun hatt roller i en rekke filmer og TV-serier, både indiske og amerikanske.