VERDENS BESTE: Mandag ble superstjernen hedret med intet tre verdensrekorder for sin egen julesang «All I Want For Christmas is You» som hun skrev i 1994. Foto: VALERIE MACON / AFP

Tre ganger verdens beste i julesang

Mandag ble Mariah Carey beæret med intet mindre enn tre verdensrekorder av Guinness World Records for tidenes juleklassiker «All I Want For Christmas is You».

Nå nettopp

Det er Billboard som omtaler denne nyheten.

Dermed har superstjernen verdensrekorden for den julesangen fremført av en soloartist som har kommet høyest på «Hot 100», den julesangen med flest nedlastinger på Spotify i løpet av 24 timer ( 10,8 millioner i desember i fjor). Og sist men ikke minst «All I Want For Christmas is You» er den julesangen som har ligget lengst på «UK singles Top 10».

les også Mariah Careys tidligere assistent går til søksmål: Hevder hun ble tisset på av manager

Alle rekordene vil få sin plass i 2020-utgaven av Guiness World Records-boken - og det var en stolt Mariah Carey som postet denne oppdateringen på sin instagram-profil mandag.

I et intervju med VGs Hollywood-korrespondent i 2017, fortalte Maria Carey om historien bak tidenes juleklassiker som hun skrev helt tilbake i 1994 sammen med Walter Afanasieff.

les også Mariah Carey til VG: – Jeg må ha hvit jul!

– «All I Want for Christmas is You» handler om en jente som ønsker seg en hundevalp til jul, men faren hennes er allergisk mot hunder, sa Mariah Carey til VG.

les også Mariah Carey: - Jeg har bipolar lidelse

Hun kalles for julens dronning og ikke uten grunn. Mariah Carey (47) elsker julen og alt som følger med. I det samme VG-intervjuet fortalte hun også om hvordan hun feirer jul - og hvilke forventninger hun har til høytiden. Den store julefeiringen finner sted i Aspen i Colorado hvert år.

– Det er alltid snø, og vi har levende reinsdyr og julenissen kommer selvfølgelig. Vi kjører kanefart, og jeg gjorde dette i mange år før jeg selv fikk barn, for å glede andres barn, men også meg selv, for jeg elsker å feire sammen med familie og venner, fortalte Carey

Publisert: 26.11.19 kl. 21:48

Mer om