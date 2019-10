FAR OG DATTER: Mathew Knowles og Beyoncé, her avbildet i 2004. Foto: MARK J. TERRILL/AP

Beyoncés pappa Mathew Knowles skal ha fått brystkreft

Superstjernens far og tidligere manager skal være en av få menn som har fått diagnosen.

67 år gamle Mathew Knowles var manager for Destiny’s Child, gruppen som ble et springbrett for hans datter Beyoncé.

Frem til 2011 var han også manager for datteren som soloartist; han styrte også karrieren for sin andre datter, Solange. Begge jobber nå uavhengig av faren.

Han skal ha mer alvorlige ting å stri med: Talkshowet «Good Morning America» melder på Twitter at Mathew Knowles skal snakke ut om sin personlige kamp mot brystkreft, i et intervju som sendes onsdag ettermiddag norsk tid.

Sjeldent tilfelle

På sin egen Twitter melder Knowles bare at han har en «spesiell kunngjøring» å komme med i TV-programmet.

Billboard skriver at det ifølge American Cancer Society er under én prosent av brystkreftpasienter som er menn. Snittalderen for å få diagnosen skal være 67, altså alderen Knowles er i nå.

Svarte menn skal ifølge samme artikkel være spesielt utsatt. Dødeligheten blant menn som får diagnosen skal videre være lavere enn for kvinner.

Få kjente menn har stått frem med diagnosen. Ett unntak er Kiss-trommeslager Peter Criss, som ble frisk av sykdommen ti år tilbake.

