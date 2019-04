POPIKON: Céline Dion, her i Paris i januar i år. Foto: Domine Jerome/ABACA

Céline Dion enke i tre år: – Man kan ikke slutte å leve

Céline Dion (51) sier i nytt TV-intervju at hun føler seg sterkere og vakrere enn noensinne.

Oppdatert nå nettopp







Ikke bare det – sangeren forklarer at hun også har mer bakkekontakt nå enn tidligere.

– Det ligger så mye kraft i den styrken man får ved å modnes, vet å være «vintage» (av fin, gammel årgang, red.anm.). Ingenting slår det, sier en selvsikker Dion.

Det er i et intervju med Deborah Roberts på ABCs «Good Morning America» at 51-åringen snakker ut om livet sånn det er blitt.

– Livet er åpent. Jeg er kvinne, og ja, jeg fortjener det, sier Dion og spiller på mottoet til kosmetikk-giganten L’Oreal, som hun nylig inngikk modellkontrakt med.

Tre år har gått siden den franskkanadiske balladedronningen mistet ektemannen René Angelil, da han døde av kreft – 73 år gammel. Det var et svært hardt slag for Dion, som hadde vært kjæreste med Angelil hele sitt voksne liv og gift med ham i 20 år.

Céline Dion om ektemannen: – Han vil dø i armene mine

I dag har hun ett råd hun ønsker å dele med alle som har mistet en de er glad i.

– Gå videre. Man kan ikke slutte å leve. I dag er den første dagen i resten av mitt liv. Og fordi jeg vet det, trenger jeg ikke å bekymre meg for noe, sier hun.

Tilbakeblikk: Knust Dion fulgte ektemannen til graven

Sammen siden tenårene

Angelil ble Dions manager da hun knapt var blitt tenåring, og da hun var 18, ble de et par. Dion har flere ganger opp gjennom årene snakket om den sterke kjærligheten til sin 26 år eldre livspartner, som hun har tre barn med. Angelil styrte hennes business, men nå vokser Dion på selv å vurdere hvilke prosjekter hun skal gå for og ikke.

– Jeg trenger ikke å bevise noe lenger, hverken for bransjen, familie eller venner, sier hun of forklarer at det brennende ønsket om å prestere er blitt erstattet av behovet for å ha det gøy.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

MOTELØVER: Både Pepe Munoz og Céline Dion på moteshow i Paris i januar i år. Foto: AFP

Da Dion dukket opp på motevisning i Paris for tre måneder siden, sammen med danseren Pepe Munoz (34), skjøt det ikke bare fart på romanseryktene. Fansen kastet seg også over sosiale medier for å diskutere at Dion så ut til å ha blitt svært tynn.

Når ABC-reporteren konfronterer Dion med dette, svarer hun avvæpnende:

– Jeg er tynn? Jeg er snill også. Det er sant at jeg har gått litt ned i vekt, men alt er fint. Det er ingenting i veien.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

EKTEMANNEN: Céline Dion og Rene Angelil i Las Vegas 2000. Foto: Reuters

Céline Dion om sin 16 år yngre danser: – Han er kjekk, og han er min beste venn

Dion nevner ikke Munoz’ navn i TV-intervjuet, men når hun får spørsmål om hun er klar for å finne kjærligheten igjen, svarer hun bekreftende.

– Jeg er forelsket. Kjærlighet handler ikke nødvendigvis om å gifte seg på nytt. Når jeg ser en regnbue, en solnedgang eller et vakkert dansenummer, kan jeg både smile og gråte. Og jeg går på scenen hver kveld fordi jeg elsker jobben min. Så ja, jeg er absolutt forelsket.

«Eat, Pray, Love»-forfatteren mistet kjæresten: Tillater seg å elske igjen

Under Las Vegas-showet sitt 16. januar i år, på Angelils bursdag, fikk Dion hele forsamlingen med i en musikalsk hyllest til ektemannen i form av sangen «You’re The Voice». I juni står hun på scenen i Vegas for det som etter planen er siste gang.

Sangeren startet med de populære showene i 2003, men har siden hatt flere år lange pauser mellom slagene – både planlagte og uplanlagte. Amerikanske medier anslo i 2002 at Dion ville tjene over en milliard kroner på sine opptredener i spillebyen.

Ny turné?

Fansen forventer at sangeren i løpet av dagen skal kunngjøre planene for verdensturné på sin Facebook, etter at hun mandag ble fristet med ny kunngjøring nettopp 3. april. På bildet som følger posten, står hun foran en turnébuss. Om det dreier seg om ny rundreise, og om den i så fall tar henne til Norge, er uvisst. Dion har ikke stått på norsk jord siden 1997.

Publisert: 03.04.19 kl. 09:44 Oppdatert: 03.04.19 kl. 09:57