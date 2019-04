VETERAN: Earl Thomas Conley under en opptreden i Nashville Songwriters Hall Of Fame Awards i 2017. Foto: Rick Diamond / Getty Images North America

Countrystjernen Earl Thomas Conley er død

Earl Thomas Conley døde i Nashville onsdag. Han ble 77 år.

Nå nettopp







Countrystjernen Blake Shelton (42) er i dyp sorg over å ha mistet en nær og kjær venn, og en musiker han så svært opp til. De to skrev Sheltons hitlåt «All Over Me» sammen.

«Hjertet mitt er absolutt sønderknust i dag. Jeg er så trist over at Earl Thomas Conley har gått bort», skriver Shelton på Instagram under et bilde av seg og Conley.

«Earl var min desiderte favorittartist gjennom tidene. Vi vil savne deg enormt, bror Hvil nå», skriver han.

18 listetopper

Conley, kjent for 80-tallslåter som «Holding Her and Loving You», «What I’d Say» og «Once In a Blue Moon», hadde sin storhetstid på 80- og 90-tallet. Fra 1980–2003 ga han ut ti studioalbum. Han kan skilte med 30 singler på listen Billboard Hot Country Songs, hvorav 18 av dem kuppet førsteplassen.

Conleys bror, Fred Conley, opplyser til The Tennessean at sangstjernen den siste tiden har strevd med en demenslignende tilstand, og at han nå oppholdt seg på pleiehjem. Frem til for to år siden var Conley turnerende musiker.

– Han mistet bare mer og mer fotfestet. Jeg er knust, sier broren.

Artistens datter, 22 år gamle Erinn Scates – som også er musiker, sier til samme avis:

– Han var en fantastisk pappa, og han satte farge på livene til oss alle.

Conley etterlater seg fire voksne barn.

Ingen begravelse

Noen begravelse blir det ikke. Ifølge ekskona Carole Scates skal Conley ha ønsket å donere kroppen sin til forskning ved Vanderbilt University Medical Center. Familien opplyser imidlertid at det trolig vil bli arrangert en minnestund i løpet av de kommende månedene.

Publisert: 11.04.19 kl. 11:15