Heidi Klum trykket på gullknappen for norske Angelina i «America’s Got Talent»

Angelina Jordan (13) gjorde knallsuksess på amerikansk TV natt til tirsdag.

– Det er ikke til å tro, sier Angelina til VG via sin manager Michael Astar.

I natt sikret hun seg nemlig semifinaleplass i et av USAs mest berømte talentshow.

For halvannen måned siden ble det kjent at Angelina Jordan var plukket ut til å konkurrere på amerikansk TV, i en egen variant av «America’s Got Talent» – med undertittelen «The Champions». Der konkurrerer et stort antall tidligere vinnere fra ulike land.

Ikke bare er Angelina med i det gode selskapet – hun fikk plass i selve premiereprogrammet, som gikk på lufta på NBC mandag kveld lokal tid. Og snakk om triumf. Det hele endte med at dommer Heidi Klum (46), TV-profil og supermodell, trykket på den berømte gullknappen.

– For en stemme, skriver Klum på Twitter etterpå.

Programmet var innspilt på forhånd, men Angelina befinner seg i USA i forbindelse med premieresendingen.

– Regnet gull

Angelina fremførte Queen-klassikeren «Bohemian Rhapsody». Da Heidi Klum trykket på knappen, trodde ikke Angelina sine egne øyne.

– Alt gikk så sakte, men da det begynte å regne gull, skjønte jeg at noe hadde skjedd. Alle ropte navnet mitt. Det var som i en drøm. Jeg forstår det fortsatt ikke, sier Angelina til VG.

– Det er en stor ære å få representere Norge på en av de aller største scenene, legger hun til.

Den norske sangstjernen sier at det å få reise til USA med musikken sin, er helt ubeskrivelig. Alle i dommerpanelet skal ha vært fulle av beundring og uttalt at de ikke fatter hvordan en så ung jente kan formidle en så stor musikkopplevelse.

Foruten Klum består juryen av Howie Mandel, Simon Cowell og Alesha Dixon.

Fem år har gått siden Angelina Jordan stakk av med seieren i «Norske Talenter». Den gangen var hun bare åtte år. Nå er Angelina blitt tenåring, og de siste årene har hun kunnet skilte med det ene ærefulle oppdraget etter det andre.

Norge stiller med enda et bidrag i TV-showet, nemlig dansegruppa Quick. De vant «Norske Talenter i 2009 og har siden har vunnet både NM og verdensmesterskap i hiphop-dans. Gruppa består av 28 år gamle Suleman Malik (også kjent som tidligere dommer i «Norske Talenter»), tvillingbroren Bilal Malik og Nasir Sirikhan (28).

– Programmet med oss er også spilt inn, men vi vet ikke når det skal sendes. Derfor kan vi ikke si noe om utfallet, sier Bilal Malik til VG.

Ingen andre nordiske land er representert. De aller fleste bidragene er fra USA og Storbritannia.

Konseptet ligner «World Idol», som dreide seg om tidligere «Idol»-vinnere, men som kun ble arrangert én gang – i 2004. Da var det Kurt Nilsen (41) som knuste samtlige konkurrenter. Norge kan håpe på like godt hell denne gangen.

Det er andre gang «America’s Got Talent» presenterer en champions-runde. Første gang var på nyåret i år. Da ble magikeren Shin Lim (28) kronet til vinner.

