Rihanna får 228 millioner for tv-dokumentar

Amazon skal ha kjøpt verdensrettighetene for en dokumentarfilm om Rihanna i regi av Peter Berg.

Det er Hollywood Reporter som melder dette.

Nyheten kommer kun en drøy uke etter at Apple TV+ skal ha punget ut samme sum – 228 millioner norske kroner (25 millioner dollar) – for en lignende dokumentarfilm om stjerneskuddet Billie Eilish.

Ifølge The Hollywood Reporter har Peter Berg allerede jobbet et års tid med dokumentarfilmen om Rihanna og skal ha samlet 1200 timer med materiale. Filmen blir omtalt å dreie rundt Rihannas mange oppturer og noen nedturer, hennes karriere og privatliv, arbeidsmoral og hennes spesielle form for humor.

Filmen er ment å ha premiere en gang neste år, men utdrag ble vist under filmfestivalen i Cannes i mai i år. Peter Berg og Rihanna har tidligere jobbet sammen i forbindelse med sci-fi-thrilleren «Battleship» fra 2012 som Berg regisserte.

Peter Berg har tidligere fortalt til The Hollywood Reporter at han fant avvekslingen fra ordinære kinofilmer som interessant og morsomt. Han skal ha fått nærmest fri tilgang til den verdenskjente popartisten.

Men ikke alt var like moro.

– Vi var i Nice fordi hun skulle ha konsert på Bastille Day (den franske nasjonaldagen 14. juli, red.anm.). Da kjører denne lastebilen inn i folkemengden og dreper alle disse menneskene rett foran hotellet vårt. Så selv om jeg denne gangen skulle prøve å gjøre noe lett, hadde jeg et første rad-sete til noe aldeles forferdelig, sa Berg.

86 mennesker ble drept og 458 skadd i terrorhandlingen i Nice den 14. juli i 2016.

