Plateanmeldelse: Isah – «Sukkerspinn og hodepine»: Sjelfull siddis

R&B-talentet Isah innfrir forventningene.

Den inntil nylig ukjente tenåringen Kaleb Isaac Ghebreiesus vakte berettiget oppsikt med flerfoldige vokalbidrag på Karpe-eposet «SAS Plus/SAS Pussy» tidligere i år. I ettertid har Isah, som Stavanger-sangeren kaller seg, rukket å fylle 20 – og fått en hit på egenhånd med Dutty Dior-samarbeidet «Hallo», som i skrivende stund har bikket 12 millioner avspillinger i Spotify.

Selv om «Sukkerspinn og hodepine» i teknisk forstand er en todelt EP, der første del kom i vår og avslutningen følger nå, oppleves dette som en helhetlig utgivelse, der ymse avkroker av moderne urban musikk utforskes. En norsk ledestjerne innen dette uttrykket er naturligvis Unge Ferrari, men Isah har særpreg og personlighet nok til å stikke seg ut i den voksende mengden av autotunede og følsomme unge menn.

Sensuell skarring

Aller sterkest skinner Isah når han jager nærhet over saktebrennende lydbilder, som på fortsatt smellvakre «1 natt» og Magdi-gjestede «Gangster Romanse (sic)», der hovedpersonen rager minst like høyt som sin mentor. Andre høydepunkter teller den lett dancehall-kyssede «Rewind», stramme «Rodeo» og smygeren «SE(X)», med Philip Emilio som stødig sidemann.

Helt blottet for svakheter er «Sukkerspinn og hodepine» ikke. Vel er det godt å få bekreftet at skarring og sensualitet ikke er gjensidig utelukkende størrelser, og det lekes innimellom kreativt og godt i nabolaget der norsk dialekt og amerikanske klisjeer møtes. Men den store lyriske substansen har Isah fortsatt til gode å bevise at han besitter, og tidvis truer tekstene med å skli forbi uten motstand og mening.

Likevel: At vår mann ikke har funnet plass til «Hallo» på denne utgivelsen – i en tid der hver kommersielle suksess tilsynelatende skal tynes til det uutholdelige – er i seg selv et tegn på at det er mer godt i vente fra denne kanten.

BESTE LÅT: «1 natt»

Publisert: 14.09.19 kl. 11:07







