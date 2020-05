POPULÆR RAPDUO: Magdi og Chirag i Karpe har fylt Spektrum flere ganger. Arenaen har inntil 10 000 stå- og sitteplasser.

Karpe-leverandør konkurs

Det betyr at Karpes ti grandiose konserter i Oslo Spektrum i 2021 står uten leverandør.

– Det stemmer at det var vi som skulle stå for konsertene til Karpe i Spektrum neste sommer, sier Morten Bakke i konsertleverandøren Bary AS til VG.

På nettsidene opplyses det at selskapet, en av Norges største leverandører av lys, lyd, scene og annet utstyr til konserter, er begjært konkurs.

Det var Dagens Næringsliv som meldte nyheten først.

Rapduoen Karpe Diem har hatt planer om å fylle Oslo Spektrum hele ti ganger neste sommer. Det tok bare en time etter at billettene ble lagt ut før halvparten av billettene til de ti konsertene var borte, inkludert ståplassene.

– Vil dette si at de ti Karpe-konsertene i Oslo Spektrum neste år er avlyst?

– Nei, det betyr ikke at de er avlyst. Det vil si at Karpe nå må finne en annen teknisk leverandør som kan gjøre elleville galskapstunt som de driver, sier Bakke.

Bary AS har stått for flere av Karpes største konserter, som avslutningen på Øyafestivalen 2019 og konsertene i Spektrum 2017.

Chirag og Magdi har lovet et ekstraordinært show for de potensielt 100.000 publikummerne under de planlagte ti konsertene i august neste år.

– Man får bare håpe at det er leverandørkapasitet til neste sommer, for det er ikke bare vi som har disse problemene av de store aktørene. For det er de store aktørene som kanskje har størst utfordringer nå.

– Til tross for en god start på 2020, ble selskapets økonomiske utsikter dramatisk endret som følge av de nasjonale smittevernspåbudene som ble innført, skriver Bary AS i en pressemelding.

Dagens Næringsliv skriver at Bary AS ikke har klart seg til tross for å ha mottatt 1,185 millioner i støtte fra regjeringen som følge av virusutbruddet.

– Vår bransje ble truffet først, og vil mest sannsynlig være en bransje som det vil drøye lengst med å få tilbake til normalen, skriver Bary videre.

Smitteverntiltakene har fått store konsekvenser for kulturlivet i Norge. Kanskje særlig konserter og festivaler er utsatt, etter at kulturminister Abid Raja i april meddelte at arrangementer på over 500 personer er forbudt frem til 1. september.

– Det er et livsverk som har gått i ruiner på grunn av en pandemi som vi aldri kunne ha forutsett. Så det er helt jævlig, sier Bakke.

Bakke i Bary AS forteller at Karpe er informert om at de har innlevert oppbudsbegjæring til Nedre Romerike Tingrett.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Karpe og deres manager.

Publisert: 25.05.20 kl. 18:31

