Plateanmeldelse: Dagny – «Strangers/Lovers: Side A»: Ny dag på hitfabrikken

Dagny finner seg til rette et sted mellom Donkeyboy og Robyn.

Noe av det mest slående ved Dagny Norvoll Sandviks debutsingel «Backbeat», som kom som en klokkeren popkilevink fra venstre i 2015, var hvor naturlig og tidløst det hele låt – tross drypp av tidsriktige produksjonsgrep.

Fem år senere gir Dagny ut første halvdel av debutplaten sin. Seks låter – de mest fremoverlente og utadvendte, om undertittelen «Side A» skal tolkes på tradisjonelt vis – leder oss inn i et forhold som visstnok skal ta slutt i løpet av «Side B», som kommer i høst.

Haim, Dua Lipa, Sigrid og Fleetwood Mac anno 1987 kan alle anføres som brukbare referanser for prosjektet. På den annen side har Dagny for lengst funnet sin helt distinkte stemme, i både konkret og metaforisk forstand: Som vokalist stråler hun uanstrengt, med nok særpreg til å stikke seg ut i et tettpakket artistfelt.

Det er mye godt pophåndverk å sette pris på her. Særlig første halvdel biter fra seg, med den euforiske åpningslåten «Come Over» som et høydepunkt. Påfølgende «Somebody» og «Paris» er på nesten samme nivå – her maner hun frem forelskelsens berusende kvaliteter med et smittende driv.

Ingen av låtene er direkte svake, men Dagny ville tjent en hel del på å ta flere sjanser gjennom disse 19 minuttene. Det blir etter hvert noe flatt og forutsigbart over hvordan låtene oppfører seg, både melodisk, strukturelt og produksjonsmessig, og når avsluttende «Tension» toner ut, har følelsen av metthet sneket seg inn i lytteopplevelsen.

Dagny har unektelig mye gående for seg. Ikke minst som singelartist. Men konturene av en langt større artist viser seg kun sporadisk på «Side A». Kanskje er det den emosjonelle fallhøyde som mangler i denne omgang. Vi får sette vår lit til «Side B».

BESTE LÅT: «Come Over»

Publisert: 22.05.20 kl. 11:35

