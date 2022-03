RETT FØR: Taylor Hawkins og Dave Grohl på scenen i Santiago en uke før førstnevnte gikk bort.

Foo Fighters avlyser alle konserter etter Taylor Hawkins’ død

Bandet melder at de tar seg tid til å sørge over tapet av den 50 år gamle trommeslageren.

Av Thomas Talseth

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Taylor Hawkins’ bortgang rett før helgen har rystet rockbransjen. Den populære trommisen ble funnet død på et hotellrom i Colombia kun timer før de skulle gå på scenen i byen Bogotá .

Colombianske myndigheter meldte kort tid etter at det var funnet spor av ti typer rusmidler i Hawkins’ kropp, inkludert opiater.

Nå gir bandet beskjed om at deres påbegynte turné er avlyst i sin helhet. Den inkluderte i utgangspunktet konserter i Nord-Amerika, Europa og Australia/New Zealand.

– Det er med stor sorg Foo Fighters bekrefter avlysningen av alle kommende turnédatoer i lys av det svimlende tapet av vår bror Taylor Hawkins, heter det fra bandets Twitter-konto.

– Vi er lei oss for – og deler – skuffelsen over at vi ikke får sett hverandre som planlagt. I stedet, la oss bruke tiden nå på å sørge, helbrede, være nær våre kjære, og verdsette all musikken og minnene vi lagde sammen.

Foo Fighters-sjef Dave Grohl har foreløpig ikke uttalt seg personlig om dødsfallet.

Han hyret Hawkins til bandet sitt i 1997, og de to var svært gode venner.

Dette er andre gang Grohl rystes av dødsfall i nær krets og band. På starten av nittitallet var han trommeslager i Nirvana, hvis frontfigur Kurt Cobain tok livet sitt våren 1994.

Grohl overrasket mange da han platedebuterte med Foo Fighters i 1995, et album hvor han selv sang og spilte alle instrumenter. Han utviklet raskt prosjektet til å bli et band med faste medlemmer, som har nytt betydelig kommersiell suksess de siste 25 årene.