STØTTER SAMISKE ARTISTER: Sandra Márjá West (31), leder for Riddu Riđđu-festivalen og sametingsrepresentant, er opprørt over diskrimineringen av samiske artister.

Samisk festivalsjef om koftekrav og taleforbud: − Ikke overrasket

Riddu Riđđu-festivalsjef og sametingsrepresentant Sandra Márjá West vil ha slutt på koftekrav og marginalisering av samiske artister gjennom taleforbud.

West og politikerkolleger etterlyser større fokus på samisk kultur og historie i den norske skolen.

– Både som festivalsjef og som sametingsrepresentant har jeg opplevd at fremmede folk har tatt på koften, sier Sandra Márjá West til VG.

Som sjef for Riddu Riđđu-festivalen og politiker på Sametinget har hun vært utsatt for hendelser som gjør at hun umiddelbart kjente seg igjen i det flere samiske artister har tatt et offentlig oppgjør med i VG den siste uken. Hverken koftekrav eller taleforbud er ukjent for West.

– Jeg vet om flere artister som har opplevd krav om å stille i kofte. Det handler om manglende kunnskap og fordommer.

DIKTERER IKKE ARTISTENE: Riddu Riđđu-festivalsjef Sandra Márjá West.

– Gir Riddu Riđđu- føringer om antrekk?

– Absolutt ikke! Det ville jeg aldri funnet på å gjøre. Det er artistens jobb og valg og også kunstneriske uttrykk hva de har på seg og sier på scenen. Jeg forteller ikke hva artister skal mene. Det er en del av deres ytringsfrihet og personlige valg, svarer West kontant.

– Jeg dikterer ikke innholdet. Jeg booker artister fordi jeg synes de er rå. Da vil jeg ha en opplevelse av hva de ønsker å presentere. Det ville være rart å booke en artist og så begynne å endre på dem.

– Strøk meg over ryggen

Av personlige opplevelser har festivalsjef West nok å ta av. Den hun husker best, inkluderer en stortingsrepresentant.

– Episoden som har gjort mest inntrykk av det jeg selv har opplevd, var da en mannlig stortingsrepresentant som var på besøk på Sametinget tok på koften. Og da jeg som festivalsjef i 2019 satt i et intervju med en journalist og det kom en fremmed dame løpende bort og strøk meg over ryggen fordi hun ville kjenne på koften.

–Hva sa du da?

– Jeg ga henne et stygt blikk før jeg fortsatte intervjuet, men ville ikke ødelegge for journalisten. Derfor sa jeg ikke noe. Jeg synes det er rart at man ikke har noe instinkt på at man ikke skal ta på andres klær. Jeg går jo ikke bort til stortingsrepresentanter eller folk jeg ikke kjenner og tar på dem.

Samerådet: – Vi har langt å gå

Christina Hætta, leder for Samerådets kulturavdeling, bekrefter i en e-post til VG at problematikken er velkjent.

– Samerådet er godt kjent med at samiske artister og kunstnere opplever at det i dag fremdeles er for lite kunnskap om det samiske folket hos majoritetsbefolkningen. Vi synes det er svært viktig at artister som Ella Marie Hætta Isaksen og Risten Anine Kvernmo Gaup setter fokus på dette, slik at bevisstheten øker også blant arrangørene, skriver Hætta til VG.

KJENNER PROBLEMATIKKEN: Christina Hætta, leder for Samerådets kulturavdeling

– De siste årene har vi sett at både samiske artister, kultur og samfunnsspørsmål får mer sendetid og oppmerksomhet i majoritetssamfunnet, men vi har fremdeles langt å gå for å øke kunnskapsnivået og dermed endre holdninger. Blant annet er det et stort behov for å inkludere det samiske folket mer i skolenes pensum der det samiske i dag fremdeles nesten er usynlig, skriver Hætta videre.

Oppfordrer til Beyoncé-test

Riddu Riđđu-sjefen mener koftekrav og taleforbud for samiske artister er et gufs fra den tiden samer var attraksjoner på Verdensutstillingen i Paris. Hun anklager arrangører som stiller slike krav for «tokenisme» – et tilsynelatende forsøk på å inkludere minoritetsgrupper med hensikt å skjule at de reelt sett blir marginalisert, misforstått og brukt.

– Arrangører gjør en synlig innsats for å vise at man inkluderer minoriteter og snakker mye om mangfold, men mangfold handler om mer enn at én person er inkludert, presiserer West.

PEKER MOT BEYONCÉ: Riddu Riđđu-festivalsjef Sandra Márjá West (32) ber arrangører spørre seg om de ville stilt antrekkskrav til Beyoncé før de krever at samiske artister stiller i kofte.

– Arrangører booker gjerne én samisk artist. Det stopper med den ene artisten som skal representere hele samefolket.

– Hva bør gjøres?

– Arrangører og eventbyråer bør ta en sjekk med seg selv. Spørre: Hvordan ville du behandlet andre artister? Ville du kommet med antrekkskrav til Beyoncé? Ville du bedt Beyoncé om å ikke snakke mellom låtene?

Festivalsjefen mener som Samerådets Christina Hætta at løsningen først og fremst ligger i utdanning.

– Det trengs mye mer kunnskap om samisk kultur i hele skolesystemet. Det er jo på skolen de fremtidige eventbyråansatte, høyesterettsjustiarier og stortingspresidenter går. Alle trenger den kunnskapen.

Sametingspresidenten: – Blir usynliggjort

Sametingspresident Silje Karine Muotka sier til VG at hun anser koftekrav og taleforbud som en del av marginaliseringen av norske samer.

– Vi må høres, ikke bare synes. Vi kan ikke bare være pynten på kaken, sier hun.

Taleforbud er ikke ukjent for toppolitikeren.

KREVER TALETID: Sametingspresident Silje Karine Muotka går ut mot arrangører som bruker samiske artister som «kakepynt».

– Det er ikke få konferanser der det samiske blir usynliggjort. Man snakker om hydrogenfabrikker, kraftlinjer, mineralvirksomhet og det grønne skiftet, men gir ikke ordet hverken til samiske artister eller politikere. Men når middagen kommer, blir det gjerne servert reinfilet og multebær og underholdt av en joik. Da slipper vi til, sier Muotka med tydelig oppgitt stemme.

– Som politiker har jeg hatt mange erfaringer med at arrangører ikke finner grunn til å invitere samiske politikere selv om problemstillingen som skal diskuteres angår samer. Man ønsker ikke at samiske standpunkt skal formuleres. Det er problematisk.

Invitert som pausefyll

Det groveste taleforbud-eksemplet Muotka trekker frem skjedde i vindmølledebatten på Fosen som endte med at Høyesterett ga medhold til reineierne. Vindkraftverkene på både Storheia og Roan er satt opp i strid med urfolksrettighetene, fastslo dommen.

– Før høyesterettsdommen falt, kom en invitasjon fra Fosen Vind der samiske reineiere ble invitert til å åpen dag der de fikk tilbud om å servere kjøtt og være et kulturinnslag. Dette skjer altså i saken der en enstemmig høyesterett kort tid etter fastslår at det har skjedd et brudd på menneskerettigheter, sier Muotka om hendelsen som ble omtalt av flere medier vinteren 2020.

– Ble det sånn? Ble det servert kjøtt og joiket?

– Nei. Det ønsket ikke reineierne å medvirke til.

Ifølge Muotka kommer koftekrav og taleforbud for samiske artister å bli tatt opp i i forbindelse med sametingsrådets beretning til Sametingets plenum til høsten.

Kultur- og likestillingsministeren: – Ikke greit

Kultur- og likestillings minister Anette Trettebergstuen er forelagt problematikken og har fått følgende spørsmål:

Hva er din reaksjon og kommentar til at samiske artister blir møtt med koftekrav og taleforbud?

Hva er ditt budskap til politikere, arrangører, eventbyrå og de samiske artistene?

Kildene VG har snakket med etterlyser større kunnskap i befolkningen, noe de mener først og fremst må innføres gjennom pensum og læremidler i den norske skolen. Er du enig i dette? Hvis ja, hva kommer du til å gjøre for å bedre situasjonen for samiske artister? Hvis nei, hvorfor ikke?

UTTALER SEG: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Trettebergstuen har valgt å sende følgende samlesvar på e-post til VG:

– Alle må selv få bestemme hvordan de skal uttrykke sin identitet og tilhørighet, det gjelder i kulturlivet som ellers i samfunnet. Selvsagt skal samiske artister ha den samme friheten som alle andre i sine kunstneriske framføringer, og da er ikke koftekrav eller taleforbud greit. God kommunikasjon mellom arrangører og utøvere er viktig for å unngå slike situasjoner som VG beskriver, skriver hun.

