Capow x 2G gjør millionsuksess Imanuel Andersen 12) og Bruno Capodistria (14) går under artistnavnet Capow x 2G. I sommer har de toppet hitlistene i Norge. Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Unmute video Neste side (3) Forrige side (1)

Det er med sangen «31 etasje» guttene ble store. Sangen handler om drømmelivet: Merkeklær, damer og privatfly. Her fremfører de den på VG-Lista i Trondheim. Neste side (4) Forrige side (2)

Imanuel (12) og Bruno (14) ble kjent på Snapchat - nå topper de VG-Lista

«31 etasje»: Sangen som gjorde guttene store handler om drømmelivet: Merkeklær, damer og privatfly.

Hele karriere til duoen startet med at guttestrekene deres gikk viralt på TikTok.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var med sangen «31 etasje» guttene i Capow x 2G virkelig slo gjennom.

Bruno Capodistria (14), som også går under navnet Capow og Imanuel Andersen (12), som går under navnet 2G. Sangen har nå blitt streamet over 4,8 millioner ganger på Spotify.

Sangen er inspirert av en av guttestrekene deres. Før pleide de å snike seg inn på Radisson Blu Plaza Hotel, et av Norges høyeste bygg.

– Vi har gjort det flere ganger, men den ene gangen sa Bruno at vi burde starte en TikTok-trend, sier Imanuel.

En video fra guttene inne på hotellet med refrenget til «31 etasje» i bakgrunnen gikk viralt på TikTok, og senere slapp de låten. Nå er den avspilt millioner av ganger.

– Det føles bra. Det er sykt egentlig. Det er bare sykt og ha så mange streams. Tenkt at folk har hørt og trykket på den ti millioner ganger, sier Bruno.

Imanuel nikker med.

Sjekk ut videoen hvor de sniker seg inn på hotellet i Oslo og som gjorde at de gikk viralt på TikTok:

Sommer og festivallivet

I sommer nådde karrieren deres nye høyder. Sangen «Sør-Afrika» med Beathoven har på fem uker etter slippet blitt streamet over 6 millioner ganger. Sangen ligger fremdeles på førsteplass på VG-lista og på Spotify.

De har også vært på festivaler med flere andre store artister. Deriblant Kevin Lauren og Tix.

– Jeg har fått ny onkel, onkel Tix, sier Bruno.

Begge er fan av å henge backstage med de andre store artistene.

– Det er en av de beste delene ass, skal jeg være ærlig, sier Imanuel om å henge backstage.

Se gutta opptre på VG-Lista på Rådhusplassen under:

Vennskapet og skolegangen

Guttene på 12 og 14 år fra Kløfta og Oslo ble kjent gjennom Snapchat i fjor. Musikken ble produsert på soverommet til Bruno.

– Vi hadde mye til felles, og begge drev med musikk, sier guttene.

I sommer har de reist landet rundt for å holde konserter. Kanskje ikke en helt vanlig livsstil for en typisk 12- og 14-åring i Norge.

Når det ikke er sommer, går guttene på skole. Å kombinere jobb med skole er noe de har lært seg med tiden.

– Vi fortsetter å gå på skolen, men det er flere dager vi må dra tidligere fra skolen. Men vi prøver å holde ting etter skoletid og sånn, for det er viktig å fokusere på skolen og jobbe hardt, sier Bruno.

Målet i fremtiden er å bli større enn de er nå.

– Vi må alltid sikte litt høyere og pushe oss selv. Vi må ikke glemme hvor vi kom fra. Vi la jo ut en TikTok, det er bare flaks at vi ble store og det kan forsvinne like fort, sier guttene.

Se opptredenen med Beathoven på VG-Lista i Bergen: