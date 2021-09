POPIKON: Britney Spears, her på en MTV-fest for noen år siden.

Britney Spears «klør seg i hodet» over ny TV-dokumentar

«Det er helt sprøtt, folkens», skriver Britney Spears (39) på Instagram.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det er nemlig på Instagram Britney har kommunisert direkte ut til offentligheten etter den omtalte høringen i juni, der det én gang for alle ble tydelig hvor betent vergemålssituasjonen er.

Bakgrunn: – Jeg vil bare ha livet mitt tilbake

De før så nøytrale bildepostene er blitt erstattet av jevnlige hjertesukk fra Britney, som ikke lenger skjuler at «FreeBritney-bevegelsen hadde rett i å mistenke mislighold rundt hennes formynderi.

Nå er det de nye angivelige dokumentaravsløringene hun reagerer på.

«Det er helt sprøtt, folkens. ... Jeg har sett litt av den siste dokumentaren, og jeg må si at jeg klødde meg i hodet et par ganger», skriver Britney, som legger til at hun «virkelig prøver å distansere seg fra alt dramaet».

KRIGER: Jamie Spears og Britney Spears.

I forkant av onsdagens nye rettshøring i Los Angeles er to nye Britney-dokumentarer blitt presentert (og en tredje slippes tirsdag), men hvilken av de to Britney sikter til, er uvisst.

New York Times lanserte fredag «Controlling Britney Spears», som er en oppfølger til den samme avisens «Framing Britney Spears» fra i sommer. CNN står for den andre, «Toxic: Britney Spears' Battle For Freedom».

Fox News og TMZ mener hun skriver om CNN-dokumentaren, siden den ble vist søndag. US Magazine og andre medier tror Britney sikter til «Controlling Britney Spears».

En rekke amerikanske medier siterte popstjernens første skriftlige uttalelser natt til torsdag norsk tid, der Britney skrev at mye som er presentert i den siste dokumentaren, er «usant». Denne setningen har 39-åringen senere fjernet og erstattet med nevnte «klø seg i hodet»-uttalelse.

Britney skriver også at alt som har skjedd, tilhører fortiden.

Samtidig ironiserer hun over dialoger og bilder som er brukt i dokumentaren hun viser til. Sammen med teksten har hun artisten ut et videoklipp, der hun er iført hvit topp og hvit shorts.

«Har på meg HVITT for EN NY START», skriver superstjernen.

I «Controlling Britney Spears» forteller flere kilder detaljert om hvordan vergemålet i stor grad kontrollerte popstjernens liv. Blant annet skal faren Jamie Spears fått bistand til å overvåke datteren ved avlytting av telefonsamtaler og hemmelige lydopptak fra soverommet.

Høringen onsdag

Britneys far har i kjølvannet av de siste månedens enorme kontrovers søkt formelt om å bli fritatt fra vergemålet som har eksistert i snart 14 år. I onsdagens høring blir dette tema. Dommeren må nemlig godkjenne denne begjæringen før den blir gyldig.

Det er uklart om Britney selv vil uttale seg i den kommende høringen.

Også Britneys advokat, Mathew Rosengart, har bedt retten om å fjerne Jamie Spears som verge, og nå er dette kravet blitt forsterket. Etter de nye dokumentarpåstandene om overvåkning, krever Rosengart at pappa Spears suspenderes umiddelbart.

– Britney Spears vil ikke lenger bli mobbet og presset. Hun tolererer ikke lenger farens mishandling, sier advokaten ifølge Variety.

Jamie Spears (68) har hele tiden hevdet å ha handlet i datterens beste interesse.

Farens advokat: – Folk tar så feil

Rosengart har også bedt retten om å etterforske den angivelige overvåkningen, fordi han mener det kan være et lovbrudd.

Også Netflix presenterer tirsdag en egen dokumentar om Britney – med tittelen «Britney vs. Spears». Her er noen klipp: