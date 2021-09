GA TILBAKE: Sigrid.

Omsetning og resultat kraftig ned for Sigrid i 2020 – betalte tilbake offentlig tilskudd

Artistens forretninger var mer beskjedne enn i det store gjennombruddsåret. Noe av forklaringen er at hun har gitt avkall på sin coronakompensasjon på over tre millioner kroner.

Av Thomas Talseth

25-åringen fra Ålesund opplevde eventyrlig vekst med sitt selskap Sala Music de første tre årene av sin karriere.

I 2017 hadde selskapet 7,2 millioner i omsetning. Dette mer enn doblet seg i 2018, til 16,2 millioner. I 2019 rykket det opp til 30,4 millioner.

Resultat før skatt de tre årene var henholdsvis på én million, 3,6 millioner og 8,1 millioner.

Nå viser 2020-regnskapet for Sala Music at pandemiåret ble mindre innbringende.

Omsetningen endte på 7,4 millioner. Resultat før skatt ble på 2,2 millioner. Det er tatt ut tilleggsutbytte på 4,75 millioner. Sigrid Solbakk Raabe eier alle aksjene i selskapet.

Returnerte støtten

2020-resultatet er preget av at Sigrid har betalt tilbake pengene hun i fjor fikk tildelt i kompensasjon for avlyste konserter. Et beløp på 3,25 millioner. Norsk Kulturråd bekrefter at pengene ble betalt tilbake i august i år.

«Vi søkte på støtteordningen på et tidspunkt hvor det var stor usikkerhet rundt hvordan 2020 kom til å gå. Da vi så at vi likevel ville gå med overskudd i 2020 valgte vi å betale støttebeløpet tilbake», skriver Håkon Raabe, artistens far og styreleder i Sala Music, i en epost.

«Både omsetning og resultat for 2020 ble dermed 3,25 millioner lavere enn om vi ikke hadde returnert støtten», skriver han videre.

Styrelederen forteller at tilleggsutbyttet på 4,75 millioner ble tatt ut basert på det gode 2019-resultatet, et år hvor det ikke ble tatt ut utbytte.

«Tilleggsutbyttet er benyttet til kjøp av leilighet», skriver han.

Sigrid er blant de best betalte liveartistene i Norge for tiden – når man kan drive med den slags – som man kan se i denne oversikten.

Rett bak henne på listen er de jevnaldrende popkollegene Aurora Aksnes og Astrid Smeplass, som i likhet med Sigrid har et stort publikum utenfor hjemlandet.

Disse to hadde for sin del økonomisk opptur i 2020.

FORBEDRET RESULTAT: Aurora.

Aksnes’ selskap Aurora Music AS hadde riktignok et omsetningsfall fra 22,2 millioner i 2019 til 10,7 i 2020. Men resultat før skatt gikk opp fra 2,4 millioner til 2,8. Regnskapet ble først omtalt av BT.

FRA MINUS TIL SOLID PLUSS: Astrid S.

Astrid S’ selskap Turn Up AS økte omsetningen fra 6,8 millioner til 9,9 millioner, med et resultat før skatt på 5,2 millioner - en vesentlig forbedring fra den halve millionen i minus i 2019. Regnskapet ble først omtalt av TV 2.

NY STIL: Sigrid, her avbildet under videoinnspillingen til «Mirror».

Sigrid er for tiden i gang med å følge opp suksessen rundt debutalbumet «Sucker Punch» fra 2019, og har i sommer sluppet singlene «Mirror» og «Burning Bridges».