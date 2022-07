FOO FIGHTERS: Taylor Hawkins spilte i Foo Fighters fra 1997 fram til han døde tidligere i år.

Avdød Foo Fighters-trommis med i ny dokumentar

I en ny musikkdokumentar med navn «Let There Be Drums!» får Foo Fighters-fansen et gjensyn med den nå avdøde trommisen Taylor Hawkins.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Let There Be Drums!» er en ny musikkdokumentar laget av Justin Kreutzmann, som også er sønnen til Bill Kreutzmann, trommisen i bandet The Grateful Dead.

Det skriver Deadline.

Ifølge Justin Kreutzmann skal filmen utforske «den viktige rollen tromming har i store band og hvordan musikk går fra generasjon til generasjon».

I dokumentaren for Hawkins selskap av verdenskjente trommeslagere.

The Beatles’ Ringo Star, Chad Smith fra The Red Hot Chili Peppers og Stephen Perkins fra Jane’s Addiction for å nevne noen.

Ifølge Deadline skal filmen etter planen komme på kino i USA i oktober.

KJENT TROMMESLAGER: Ringo Starr spilte trommer da han var med i The Beatles. Han hadde også vokal på flere sanger, deriblant «Yellow Submarine».

Var på turne

Hawkins døde i mars i år i Bogota i Colombia mens han var på turné med bandet. Han ble 50 år gammel.

– Vi er knust av det tragiske og uventede tapet av vår kjære Taylor Hawkins. Hans musikalske kraft og smittende latter vil leve i oss alle for alltid. Våre hjerter er med hans kone, barna og familien og vi ber om at deres privatliv blir behandlet med respekt i denne vanskelige tiden, skrev bandet på Twitter.

VAR PÅ TURNE: Foo Fighters var på turne i Sør-Amerika og skulle etter planen opptre i Colombia, før Hawkins døde.

Hawkins gjorde sin første opptreden på albumet «The Colour and the Shape», som inkluderte Foo Fighters-klassikerne «Monkey Wrench» og «Everlong».

Han deltar på tre låter som ikke kom med på det originale albumet. Han kom med for fullt og er med på hele «There is Nothing Left to Lose», som kom i 1999.

Hedrer Hawkins

Foo Fighters har imidlertid annonsert at de skal spille to konserter i september for å hedre sin avdøde trommis.

Den første konserten blir i London, mens den andre er i Los Angeles.

Bandet avlyse resten av turneen sin etter dødsfallet og dette blir første gang bandet spiller sammen siden Hawkins døde.

I en uttalelse sier bandet at de vil spille sammen med artister som har inspirert og ble inspisert av Hawkins.