AKTUELL: Harry Styles opptrer på «Today» på NBC i New York torsdag.

Harry Styles ville spille Elvis: − Jeg var veldig interessert

Sangeren (28) forteller at han prøvespilte for rollen som Elvis i den kommende filmen av Baz Luhrman.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Austin Butler (30) fra «Shannara Chronicles» stakk til slutt av med hovedrollen i filmen «Elvis» med planlagt norgespremiere 24. juni.

På Howard Sterns radioprogram på SiriusXM onsdag, snakket briten om at han hadde ønsket seg rollen som musikkikonet.

– Elvis var mest sannsynlig den første personen jeg kjente til utenom familien da jeg var barn, sa Styles der, ifølge NME.

– På grunn av det, var det noe utrolig hellig ved ham, så jeg tenkte jeg burde prøve å få rollen.

KONGEN: Elvis Presley, også kjent som «Kongen av Rock ’n’ Roll» på et udatert arkivbilde.

Han forteller Stern at han var på audition og måtte gjenskape en kjent opptreden Elvis gjorde i Las Vegas og spille et par scener på prøvespillingen.

Styles sier også at han ikke synes han ligner på Elvis, og at han ikke ble fornærmet over at rollen gikk til Austin Butler – som for øvrig får massiv skryt av Lisa Marie Presley.

Hvem synes du burde spille Elvis? Austin Butler Harry Styles En annen

– Jeg var veldig interessert ... Jeg føler at om en regissør mener jeg ikke er den beste personen for rollen, så er det bedre for både dem og meg. Om de mener filmen kommer til å bli bedre med noen andre, da vil jeg ikke gjøre det, for jeg vil ikke være den nest beste versjonen, sier artisten.

Harry Styles kommer med sitt tredje studioalbum torsdag og har bekreftet at han drar på turné med platen i år. I april satte han Spotify-rekord med singelen «As It Was».

«Elvis» handler om verdensstjernens forhold til manageren Colonel Tom Parker (spilt av Tom Hanks) over en periode på 20 år i et USA i stadig endring.