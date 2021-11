POPIKON: Britney Spears, her på scenen i Portugal 2004, har ikke opptrådt på flere år.

New York Times: Full krangel om Britneys penger

Britney Spears (39) slipper verge fremover, men det betyr ikke at bråket i leiren er over.

Publisert: Nå nettopp

12. november var en historisk dag for popstjernen, som etter nær 14 år med formynderi, ble en fri kvinne.

Det betyr imidlertid ikke at alt er opp og avgjort. Det ligger an til søksmål mot Britneys egen far og tidligere verge, Jamie Spears (68). I tillegg krever Britneys advokat at selskapet Tri Star, som har hatt kontroll med Britneys formue under vergemålet, skal overlevere dokumentasjon over hvordan pengene er disponert.

Det har advokater for selskapet motsatt seg, skriver New York Times.

Blant annet nekter de å opplyse om hvor mye de selv har fått i honorar.

Avisen viser til rettsdokumenter, der det fremkommer at Britneys advokat, Mathew Rosengart, peker på det han har uttalt tidligere – at selv om vergemålet er over, så krever han fullt innsyn for å avdekke eventuelt mislighold.

Ifølge New York Times ligger det an til høring i retten 19. januar for å diskutere alt det finansielle rundt vergemålet og dets oppløsning.

Britneys formue skal angivelig være på over 520 millioner kroner.

Når vergemålet nå er avsluttet, skal det ifølge TMZ legges en overgangsplan, slik at Britney skal få råd og hjelp i prosessen med selv å ta kontroll over eget liv. Jodi Montgomery, som Britney for en tid tilbake utnevnte fikk utnevnt til sin personlige verge, har også gått rettens vei.

Montgomery krever at alt som inngår i overgansplanen skal holdes unna Britneys far og offentligheten. Blant annet inngår helseinformasjon og ting som angår artistens to sønner.

Montgomery søker retten om å sikre at kun dommeren og Britneys advokat får innsyn i planen.

«Jeg kommer til å gråte resten av dagen! Den beste dagen noensinne», skrev Britney på Instagram etter utfallet fredag i forrige uke.

Hun og forloveden Sam Asghari (27) ladet opp til høringen iført «FreeBritney»-t-skjorter. Opphevingen av vergemålet er et resultat av det som startet med Britney-fansens engasjement i kampanjen med samme motto.