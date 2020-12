PANDEMI-UTSATT: Magne Furuholmen, Morten Harket og Paal Waaktaar-Savoy i a-ha måtte hoppe av en omfattende verdensturné da pandemien slo inn i mars. Nå tviler de på at de vil være på veien før 2022. Foto: Andrea Gjestvang

a-ha: Utsetter trolig til 2022

Supertrioen har ingen tro på at større produksjoner kan stables på beina i 2021. I så fall blir det ingen fortsettelse på verdensturneen neste år.

Det bekrefter a-has manager, Harald Wiik, overfor VG.

– 30–40 konserter ble flyttet til 2021. Jeg regner dessverre med at vi blir nødt til å flytte alt enda en gang, til 2022. Det er lite sannsynlig at store konserter og tradisjonelle festivaler blir avviklet som normalt før tredje eller fjerde kvartal i 2021, sier Wiik til VG.

Det som skulle bli a-has største verdensturné noensinne, ble i stedet et av gruppens roligste år noensinne på grunn av pandemien. Harald Wiik forteller at de befant seg på New Zealand da alvoret gikk opp for dem.

– Det var en underlig oppkjøring til turneen, hvor den første bekymringen var skogbrannene i Australia. Da brannene etter hvert kom under kontroll, begynte pandemien for alvor å bre om seg. Vi var i Auckland, New Zealand og hadde en utsolgt konsert med 10.000 mennesker den dagen avgjørelsen om å kansellere siste del av turneen ble tatt. Vi skulle rett fra New Zealand til Japan, men endte i stedet med å reise hjem. Tre dager etter stengte Norge. Det virker uendelig lenge siden, sier han.

Det var også i Japan at a-ha skulle gjenoppta turneen i januar 2021, men nå spøker det altså både for denne turneen, tre datoer i Norge i april, resten av Europaturneen og turné i USA og Sør-Amerika på sensommeren neste år.

– Jeg skulle ønske vi kunne turnert i 2021, men jeg tror ikke det lar seg gjøre. Bare i Norge regner man med at det kan være 1, 3 millioner mennesker i risikogruppen, som er de første som bør vaksineres. Selv om det meste skulle gå på skinner, er det vanskelig å se for seg at man nærmer seg normalen før langt utpå høsten. Etter at vaksinene har fått situasjonen under kontroll vil det gå noe tid før restriksjonene fjernes. Deretter skal arrangementer planlegges og realiseres. Det kan bli utfordrende å rekke til starten av sommeren, sier Harald Wiik.

– Vil det være mulig å gjennomføre en verdensturné i samme skala som dere hadde planlagt før pandemien?

– Jeg tror det kan være mulig i 2022, men selv det er usikkert. Vi skal turnere i hele Sør-Amerika, samt USA hvor det er store utfordringer, og det kan også komme flere smittebølger i Europa. Vi er, som alle andre, avhengige av at smittesituasjonen kommer under kontroll, og vi må også gjøre en konkret risikovurdering med tanke på våre ansatte og ikke minst publikum, sier Wiik.

I tillegg til å forhandle med konsertpromotører over hele verden i sommer- og høstmånedene, har ikke Harald Wiik unngått å få med seg den norske debatten rundt coronavirusets effekt på kulturarrangement, smitteverntiltak og kompensasjonsordninger for et nedstengt kulturliv.

– Vi er heldig stilt i Norge i forhold til veldig mange andre steder i verden, men Regjeringen kunne håndtert støtten til kulturlivet mye bedre. Det er ikke noen overraskelse at det kom en andre smittebølge – det har vi vært forberedt på siden mars. Likevel ble kulturlivet oppfordret til å sette i gang masse aktivitet akkurat da den andre bølgen virkelig begynte å rulle – aktivitet man måtte sette en stopper for et par uker senere da smitten eksploderte. Da sitter en hard prøvet bransje igjen i en helt unødvendig kaotisk situasjon, sier Wiik som mener kulturlivet trenger robuste, forutsigbare støtteordninger og klare retningslinjer.

– Det burde være mulig. «Meteren» er sannsynligvis den siste restriksjonen som tas bort – tidligst sent i 2021. Om politikerne kunne være mer åpne og tydelige om dette, og lage støtteordninger som varer like lenge som den restriksjonen, så er jeg sikker på at kulturlivet ville puste lettet ut og kunne begynne arbeidet med å tilpasse seg virkeligheten i 2021, mener han.

Avslutningsvis forteller Harald Wiik at a-ha-leiren for tiden jobber både med en spillefilm og musikal, og at en dokumentarfilm om bandet er ferdig. Og det skrives mye ny musikk, uten at det er klart ennå hvordan denne anvendes.

– a-ha tåler en slik forskyvning. Men det er vondt se hvordan crew og musikere sliter, som i tillegg til å få utsatt oppdrag for oss, også mister andre turneer.