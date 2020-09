ROLIG ÅR: 2019 ble et planlagt rolig år for Marcus & Martinus, noe som gir store utslag i fjorårets regnskap, men nå er de endelig i gang igjen; den 2. oktober kommer det en splitter ny låt! Foto: Mattis Sandblad

Millionunderskudd for Marcus & Martinus

En bevisst og strategisk lav profil i 2019 gir røde tall i regnskapet.

I regnskapet til M&M Artister - heleid av tvillingenes far, Kjell-Erik Gunnarsen - går det frem at et overskudd på 21 millioner i 2018 har blitt til et underskudd i fjor på 1,8 millioner kroner.

Omsetningen i M&M Artister - som omfatter underselskapene M&M Concerts og M&M Merchandise - falt fra 5,7 millioner til 1,5 millioner. Det er nettopp den lave aktiviteten i underselskapene i 2019 som gjør at resultatet for moderselskapet blir negativt. Begge underselskap hadde i 2018 et overskudd på mellom 10 og 11 millioner og en samlet omsetning på 60 millioner kroner.

I 2019 er overskuddet altså borte, og omsetningen nede i 13 millioner kroner hos disse to selskapene.

I et VG-intervju i mars i år fortalte Marcus & Martinus at de bevisst hadde ligget lavt i 2019.

– 2019 var det første året vi ikke turnerte siden 2012. Vi satte oss selv i en slags karantene og satte noen ting på vent, men det betyr ikke at vi ikke jobbet hardt. Vi har blant annet skiftet plateselskap og bookingbyrå, sa tvillingene som nå har rukket å bli 18 år.

Gutta er nå på Universal Music og har signert med Paradigme Agency der de skal jobbe med det samme teamet som Shawn Mendes.

Pressekontakt for Marcus & Martinus, Marte Schei, bekrefter at 2019 var et planlagt «hjemmeår» for gutta.

– Etter svært høy internasjonal reiseaktivitet i 2017 og 2018, har 2019 vært et strategisk år der hardt arbeid i foregående år har gitt meget gode resultater og samtidig gitt Marcus & Martinus friheten til å fokusere på neste steg av karrieren. I tillegg har 2019 vært et år for stemmeskifte og skolegang, skriver Schei i en sms til VG.

Hun legger til at skiftet til Universal Music og Paradigme Agency har vært «en viktig prosess å ta seg tid til», og at dette handler om de store valgene for fremtiden.

– I tillegg har artisten gått nøye gjennom leverandørleddet i alle selskapene sine og med fokus på bærekraft og etisk produksjon gjort strategiske valg for merchandise-selskapets oppsett fremover, skriver hun.

Ifølge Marte Schei har Marcus & Martinus vært svært kreative og jobbet med ny musikk i hele år. Hun har også en gladnyhet til fansen.

– Den 2. oktober slipper de en ny låt. Turnéplanen er forskjøvet på lik linje med de fleste andre artistkollegene der ute, men vi er positive til at skal finne løsninger for å møte fans snarlig!

