Universal Music + TikTok = sant

Verdens største plateselskap slår seg sammen med verdens kanskje heteste applikasjon de siste årene.

Flere medier, deriblant PR Newswire, melder mandag om det nye samarbeidet mellom Universal Music og TikTok.

Det nye samarbeidet mellom plateselskapsgiganten og videodelingstjenesten er ment både å sikre artister og låtskrivere en rettferdig kompensasjon for at musikken deres blir delt på TikTok, samt å utvikle nye opplevelser som kan styrke båndene mellom artister og fans og musikken de elsker.

TikTok får nå tilgang til hele den enorme katalogen til Universal Music som i dag huser storstjerner som blant andre Lady Gaga, Kendrick Lamar, Post Malone, Shawn Mendes, Demi Lovato og The Weeknd.

Avtalen blir offentliggjort bare et par dager etter at Universal Music gikk til kraftig angrep på Triller, som av mange regnes nærmest som en blåkopi av TikTok og følgelig en stor konkurrent.

Universal Music trakk da hele sin katalog med øyeblikkelig virkning fra Triller under påstander om at Triller ikke hadde utbetalt royalty til deres artister, og at de ikke var villig til å gå inn på forhandlinger om fremtidig bruk av musikken til Universal Musics artister og låtskrivere.

Det fikk Triller-sjefen Mike Lu til å se rødt. Til Vanity Fair hadde han denne kommentaren:

– Dette må være en dårlig episode av «Punk’d». Jeg venter bare at Ashton (Kutcher, red.anm.) skal hoppe ut av skapet mitt. Vårt forhold til Universal Music Group (UMG) er solid. Selskapets største artister er investorer og partnere i Triller, og UMG eier deler av Triller. Vi har vanskelig for å skjønne at UMG ikke kunne gi oss et varsel på forhånd, istedenfor bare å fortelle oss via media, uttalte Lu.