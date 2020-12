GREI: Shawn Mendes har laget et greit fjerdealbum. Her for noen uker siden på American Music Awards i Los Angeles. Foto: American Broadcasting Companies

Album-anmeldelse Shawn Mendes «Wonder»: Nyanser av grei

Grei fyr lager greit album.

Nå nettopp

ALBUM: POP

Shawn Mendes

«Wonder»

(Island/UMG)

Det er vanskelig å ikke like mennesket Shawn Mendes. Kanadieren som toppet verden sammen med kjæresten Camilla Cabello og «Señorita».

Da hadde 22-åringen allerede samlet inn penger til skoler i Ghana og oppfordret fans til å legge igjen hyggelige håndskrevne meldinger på tilfeldige steder. Slik at hverdagen til noen andre skulle bli litt gladere. I tillegg har han en stiftelse. Og vært åpen om utfordringer med egen mentale helse. Blant annet.

Så, hva har dere andre gjort i det siste da?

Artisten Shawn Mendes plasserer seg i de flytende overgangene mellom Ed Sheeran og Justin Timberlake. Med en anelse av Bruno Mars sin glødende og lettlikte popsoul.

På sitt fjerde album (nevnte vi at han bare er 22?) viser Mendes at han på alle mulige måter er i stand til å lage musikk som kan spilles i rom der man later som man holder korrekt avstand til hverandre. Og rom der man ikke helt vet hva avstand er. Likevel er det faktisk best i hodetelefoner. Da trer de snåle ideene og gode teksturene fram.

les også Albumanmeldelse: Sondre Lerche – «Patience»: Rolig, det ordner seg

Hitmaskinen har fått med seg låtskrivere som tidligere har bistått Adele, Haim, Taylor Swift og skrevet The Chainsmoker’s «Don’t Let Me Down».

Slik klinger låtene også, der de svinser seg rundt litt fantasiløse produksjoner, men legger seg tematisk rundt problemstillinger om å vokse opp som kjendis, om å oppdage seg selv gjennom andre og om å være på turné uten kjæresten. Justin Bieber hjelper til på en av «Wonder» sine større undere, albumhøydepunktet «Monster».

Utfordringen er at låter og produksjon lener seg mot mye man har hørt før. Gjerne i et slags programmatisk algoritmelignende system der man alltid skal ende i det store refrenget. Eller kopiere noe søtt fra virkelig gamle dager, som på «305».

les også Musikkanmeldelse Taylor Swift «Folklore»: Ut i skog og mark

Deluxeversjonen har også låten med den geniale tittelen «Shawn Mendes & Camilla Cabello». Det er utvilsomt årets låttittel (og en åpenbar Spotify-feil) men er altså «The Christmas Song» (Den med «Chestnut’s Roasting on an Upon Fire») med årets største kjendispar.

Det er lite å virkelig mislike med artisten Shawn Mendes. Men «Wonder» er altfor langt som album. Noe av låtene virker som de bare har snublet innom, uten at noen helt husker hvorfor de ble spilt inn i utgangspunktet.

Lite sprenger seg ordentlig fram, selv om Mendes virkelig kan kunsten å klemme ut en popstrofe og holde seg til den. Vokalen hans er på sitt beste og mest tøyelige hittil i karrieren, og ... var vi inne på at han bare er 22?

«Cool, that’s good for now» avslutter han sistelåten «Can’t Imagine». For noen ganger er det mer enn godt nok å bare være grei.

Publisert: 07.12.20 kl. 19:43

Les også