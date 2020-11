Ulrikke Brandstorp: Nyforelsket inn i julen

Eurovision-drømmen brast på grunn av pandemien for Ulrikke Brandstorp (25) i 2020. Til gjengjeld fikk hun kjæreste og hund. Og tid til å lage juleplate.

Over kan du se videoen til den første smakebiten fra «Spend Christmas With Me», duetten «Nyttårsnatt» med Trygve Skaug.

Men det er også andre mannfolk som har vært viktige for Ulrikke siden vi hørte fra henne sist.

– Jeg har fått meg mann og hund! lyder det sprudlende gjennom telefonrøret når VG ringer henne.

Så hva skjedde med samboeren (nå eks-samboer) og manager Christoffer Gunnestad - som til og med nedla forbud mot at hun datet i perioden før hun vant norske Melodi Grand Prix sist vinter?

– Christoffer og jeg trengte nok litt pusterom fra hverandre, så jeg har kasta ut han og blitt samboer med kjæresten i stedet, sier hun med et smil og bedyrer at det rent profesjonelle forholdet med Gunnestad er tipptopp selv om han har flyttet ut fra Casa The Kaos, som de kalte sin felles bolig på Majorstua i Oslo.

Ulrikke har ikke lagt skjul i offentligheten på at hun har ønsket seg en kjæreste. Hun er såre fornøyd over at hun nå endelig har møtt Oskar Nordberg.

- Vi møttes ganske rett etter at pandemien slo inn. Tenk at jeg skulle matche med en bergenser som studerer på Ås! Han skal bli forsker og redde verden, mens jeg skal underholde den. Så det ble mann og hund istedenfor Eurovision. Men ikke barn ennå da - det blir ikke noe julemirakel i år, skratter hun.

PAR I HJERTER: Etter en picknick på et tak (!) i Ås på vårparten, fant Ulrikke Brandstrup og Oskar Nordberg ut at dette er noe de fint kunne gå videre med. I dag er de to samboere i Oslo. Foto: henrikbeckheim.com

Ulrikke Brandstorp tar frem alvoret igjen når hun tenker tilbake på den grufulle starten på våren da Covid 19-viruset avlyste hele Eurovision-sirkuset. Nedturen ble forsterket da NRK bestemte at hun ikke automtaisk kunne være Norges representant i 2021 i stedet, slik hun sterkt ønsket.

- Det har vært mye kjipt, men jeg nekter å la meg suge ned i den spiralen. Det gjelder å ta tak når ting går imot, sier hun.

– Var det avlysningen av Eurovision som fikk deg over på tanken om å lage juleplate?

- Både ja og nei. Jeg har alltid drømt om å lage en juleplate, men det gjorde jo sitt til at jeg fikk et spark i ræva og tid nok til å gjøre det, sier hun.

Plutselig er glimtet i øynene tilbake;

– En gang må jo Kurt Nilsen tre av Oslo Spektrum-tronen, og da er det på tide at en kvinne tar over! Det er mitt store, hårete mål - det er viktig å drømme, jeg har aldri vært redd for det. Men han skal få sin tid først, forsikrer hun.

Ulrikke Brandstorp forteller at hun og samarbeidspartner Christian Stähler dro til familiehytta på Haglebu for å skrive låter til juleplaten i slutten av april.

– Men det var vanskelig å få noe julestemning da. Det gikk noen dager før vi nærmet oss pianoet, men en dag snødde det plutselig og da løsnet det. Teksten slet vi med, så jeg fikk et innfall om at Trygve Skaug skulle skrive den. Ofte tør man jo ikke spørre fordi man er redd for å få nei, men han sa ja! Han ga meg en veldig trygghet og energi. Jeg tror jeg aldri har møtt en mann som ser menneskene rundt seg så godt som han gjør, sier hun.

I DUETT: Ulrikke Brandstorp ville gjerne at Trygve Skaug skulle ferdigstille teksten til «Nyttårsnatt». Det gjorde Skaug med glede. Foto: Christoffer Gunnestad

Ulrikke innrømmer gjerne at julen betyr noe helt spesielt for henne.

- Jeg er en skikkelig «sucker» for julen. Ikke med gaver og sånn, men selve stemningen. Ha tid til familien. Folk blir litt hyggeligere i jula, nesten som på 17.mai. Mamma hadde alltid en drøm om å finne en hytte der vi kunne samle hele familien til julefeiring, og for noen år siden fant hun den. Så da ble det tre meter juletre i Griswold-stil og langbord med et tyvetalls personer fra babyer til oldemor på 99. Vi blir ikke like mange i år da - vi tar smittevernet på høyeste alvor!

Neste år ser hun på med høye forventninger - store ting er på gang, hevder hun. Selv om det meste foreløpig er hemmelig, selvfølgelig.

Minus én ting; på nyåret dukker hun opp i sukess-serien «Kompani Lauritzen».

- Det blir så bra, jeg lover god underholdning! Selv skal jeg sitte klar ved tv'en med puta foran ansiktet...

