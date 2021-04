OPTIMISTISK: Kulturminister Abid Q. Raja lover festivalbransjen svar rundt sommerens arrangementer først i mai. - Inntil alt er tilbake til normalen lover jeg at det blir coronapakker tilgjengelig for alle som er rammet av pandemien, forteller han til VG. Foto: Berit Roald

Festivalsommeren: Lover svar i første halvdel av mai

– Regjeringen vil i første halvdel av mai komme med en avklaring om hvordan sommeren kan bli for større arrangementer.

Av Stein Østbø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det sier kulturminister Abid Q. Raja til VG etter statsminister Erna Solbergs pressekonferanse onsdag ettermiddag. Dermed legger han seg på linje med sin sjef og hennes første trinn for en forsiktig gjenåpning av samfunnet.

– Dette er hele regjeringens plan, men med kulturministerøyne er jeg glad for at kultur er prioritert og nevnt allerede fra og med trinn én. Kulturlivet fikk gledelig stor plass i statsministerens tale, mener Raja.

Kulturministeren er fullstendig klar over at en samlet festivalbransje har vært utålmodige etter klare signaler for sommerens store arrangementer. For en tid tilbake leverte en regjeringsutnevnt «Sommergruppe» sin rapport om hvordan de ser for seg sommeren. Gruppen har blitt ledet av Frank Nes i Bergen Live.

EIA VAR VI DER IGJEN: Får vi til dette i sommer? Motivet er hentet fra Roskildefestivalens hovedscene, Den Orange Scene. Foto: Per Lange, Roskilde Festival

– Disse hadde sett for seg et klart svar nå etter påske, men det har vi ikke klart. Hadde vi fremtvunget et svar nå, ville det blitt et stramt svar som de neppe hadde satt pris på. Det har gruppen vist forståelse for. Da vi begynte arbeidet med dette, hadde vi verken muterte virus eller forsinkelser rundt Astra Zeneca-vaksinen å jobbe mot, sier Abid Q. Raja.

Selv sier Frank Nes at statsministerens tale i dag var «som forventet».

– For vår bransje blir det nå å vente på at regjeringen, trolig ved kulturministeren, i begynnelsen av mai kommer med en egen redegjørelse for sommerens store arrangementer. Det er også noe vi i Sommergruppen forventet og ble forespeilet av Raja da vi leverte vår rapport 18. mars, sier Nes.

– Det som er gledelig sett fra vårt ståsted er at statsministeren i dagens redegjørelse for Stortinget spesifikt nevner coronasertifikat - eller covidpass eller helsepass, om du vil, som et viktig redskap fra og med fase tre i gjenåpningen, sier han.

Frank Nes understreker at et coronasertifikat er «enormt viktig» for deres bransje.

– Og ikke minst at den diskusjonen som foregår i deler av norsk offentlighet - som viser til tilsvarende digitale helse-/covidpass som skal tas i bruk i andre land som for eksempel Danmark, Tyskland og UK - mer eller mindre galant unnlater å nevne at et slikt digitalt covidpass har vaksinering som ett av minst to redskap i verktøykassen der det andre redskapet er hurtigtester. Her er det viktig at man ser på hele bildet, ikke bare deler av det, sier han, og legger til at både Danmark og England legger opp til omfattende bruk av hurtigtester.

- Enten med hjemmetesting og/eller sentralt plasserte teststasjoner der man kan få raskt svar (innen 15-20 minutter) på SMS med en innlogging til ens egen helseprofil som ligger på en app. Testingen er gratis, forteller Frank Nes.

I likhet med statsminister Solberg minner kulturminister Raja om at regjeringens plan av i dag fremdeles avhenger av den til enhver tid gjeldende smittesituasjon. Frem til trinn tre forhåpentlig kan igangsettes en uke eller to ut i juni med hurtigtester og vaksinesertifikat, er planen etter hvert å åpne for inntil 200 personer - eller 200 i tre kohorter, altså til sammen 600 personer - på større utendørsarrangmenter.

– Jeg er optimistisk med tanke på juli måned, og jo lenger vi kommer ut i juli, desto mer optimistisk blir jeg for august, sier Abid Q. Raja.