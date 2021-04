FORTSATT FUTT: Tom Jones returnerer med en av sine frieste og friskeste låtsamlinger på lenge. Foto: PROMO

Plateanmeldelse: Tom Jones – «Surrounded By Time»: Potent livstegn

Aldrende hannkatt søker seg i nye musikalske retninger – og ramler påfallende ofte innom storhet på veien.

Av Marius Asp

ALBUM: POP

Tom Jones

«Surrounded By Time»

(EMI/Universal)

Rollen som sprengkåt über-entertainer med gigantisk røst er for lengst et tilbakelagt kapittel i Tom Jones’ liv og virke.

Den walisiske 80-åringen bør vel strengt tatt være fornøyd med å holde seg i live – kona Linda tapte kampen mot kreft i 2016, og Jones har selv slitt med betydelige helseplager i årene siden.

Den nye platen «Surrounded By Time», som består av elleve coverlåter og én nyskrevet original, er i så måte en oppsiktsvekkende sterk tilstandsrapport fra alderdommen. Utvalget strekker seg fra Bob Dylan via The Waterboys til Michael Kiwanuka, men det er frihetene Jones og produsent Ethan Johns tar seg med dem som gjør «Surrounded By Time» til en like deler modig og uimotståelig affære.

Førstesingelen «Talking Reality Television Blues» – opprinnelig en tørr og lakonisk Todd Snider-vise – får et helt nytt vingespenn i denne versjonen, som høres ut som Johnny Cash med Radiohead i ryggen.

Malvina Reynolds’ «No Hole In My Head» dypper tærne i fargesterk, sitardrevet psykedelia, mens «Ol’ Mother Earth» (Tony Joe White) og The Doors-dirrende «Lazarus Man» (Terry Callier) kryster storhet ut av begrensede virkemidler.

Ikke alle disse tolv låtene gjør like sterkt inntrykk, og man kan saktens diskutere hvor godt en brunstig og lett karikert versjon av Cat Stevens’ «Pop Star» står seg i sammenhengen. Det er likevel en lettelse å høre hvor mye kunstnerisk futt det er igjen i den aldrende crooneren.

Fingrene er herved krysset for at flere kapitler gjenstår.

BESTE LÅT: «No Hole In My Head»