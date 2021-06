MEST POPULÆR: Kygo hadde det mest populære albumet av en norsk artist i Norge i fjor. Hans «Golden Hour» var det syvende mest solgte/strømmede. Men det regnes ikke som en norsk utgivelse. Foto: Frode Hansen, VG

IFPI-rapport: Nedgang for norsk musikk i 2020

Andelen norsk musikk som selges i Norge sank fra en knapp fjerdedel i 2019 til en enda knappere femtedel av markedet i fjor.

Av Thomas Talseth

Plateselskapenes organisasjon IFPI har nå kommet med sin rapport over hvordan det gikk med innspilt musikk i Norge i 2020.

Den viser at totalsalget har økt med 1,4 prosent.

Det ble ifølge rapporten solgt musikk for 1,075 milliarder på det norske markedet, og strømmetjenestene alene står for over en milliard av dette.

For norske utgivelser er det imidlertid ikke så oppløftende tall.

Knallhard konkurranse

Av musikken som ble solgt i Norge i fjor var ifølge IFPI 18,9 prosent norsk, en nedgang fra 24,5 prosent i 2019.

«En ikke ubetydelig nedgang», heter det i rapporten.

MEST SOLGTE NORSKE: Cezinando hadde det mest populære albumet gitt ut på norsk selskap i 2020. «Et godt stup i et grunt vann» var det 11. mest solgte/strømmede totalt. Foto: Kyrre Lien

Den peker på den store mengden musikk som slippes internasjonalt, og at andelen norske utgivelser blir lavere, som en årsak til den negative utviklingen.

«Et viktig element er nok at det nå slippes 60.000 låter hver eneste dag, og andelen norske utgivelser blir lavere, selv om antallet norske utgivelser holder seg stabilt. Konkurransen for at akkurat din låt skal nå det store publikumet er knallhard», melder IFPIs styreleder Lena Midtveit og «National Group Director» Marte Thorsby.

– Utfordring

Norskandelen lider forøvrig av at de to norske gigantene Kygo og Alan Walker ikke regnes med, siden de begge er signert utenlands. Artister må ha kontrakt med norsk selskap for å telle som norsk musikk i IFPIs rapport.

Fysisk musikksalg går samlet sett ned i Norge, men salget av vinyl har en oppgang på 1,7 prosent. Det ble solgt vinyl for over 41 millioner over norsk disk i 2020.

Direktør Bjørn Rogstad i plateselskapet Universal sier til VG at hans eget selskap – det største både i Norge og internasjonalt – har økt sin norskandel med 14 prosent.

Han vil ikke oppgi de totale andelstallene, og sier at det ligger konkurransehensyn bak hemmeligholdet.

Rogstad mener at den store mengden utgivelser internasjonalt fører til at forbruket spres utover flere låter og artister.

– Det er en utfordring, ikke et problem, sier Rogstad.