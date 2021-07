STJERNEPAR: Gwen Stefani og Blake Shelton, her på iHeartRadio Awards i Burbank 2016. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Gwen Stefani og Blake Shelton har søkt om å få gifte seg

Artistparet søkte om ekteskapslisens i Oklahoma 29. juli. Det kan bety bryllup om få dager.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

E! News, som har innsyn i dokumentene, melder at lisensen er gyldig i ti dager etter at søknaden er innvilget.

Gwen Stefani (51) og Blake Shelton (45) måtte møte fysisk opp på kontoret for å levere søknaden. Sånn er reglene i Oklahoma.

At de vil gifte seg der, er ikke overraskende. Blake eier hus både i Oklahoma, Nashville og Los Angeles, selv om paret på grunn av jobb tilbringer mest tid i L.A.

Selv har ikke Shelton eller Stfani opplyst om noen bryllupsdato. Men at de går i giftetanker, betrodde de i oktober i fjor, da de forlovet seg.

Gwen Stefani delte for øvrig dette bildet for to uker siden:

Blake skrev på Instagram for tre dager siden at han har «4. juli-planene klare», men han inviterte samtidig sine 4,5 millioner følgere til å delta på en direktesendt NBC-feiring sammen med ham.

45-åringen har en rekke ganger bedyret sin dype kjærlighet for Stefani.

«Hei, Gwen, tusen takk for at du redder 2020 for meg ... Og resten av livet mitt. Jeg elsker deg. Jeg hørte et JA», skrev Shelton da de kunngjorde forlovelsen.

SØT MUSIKK: Gwen Stefani og Blake Shelton på scenen under Grammy Awards i 2020. Foto: Matt Sayles / Invision

Countrystjernen har tidligere uttalt at han mener det var Gud som førte ham og den tidligere No Doubt-vokalisten sammen.

Da de to møttes for snart seks år siden, som dommerkolleger i «The Voice», tok livet en ny vending. Han var da nyskilt fra countrystjernen Miranda Lambert (37), mens hun hadde brutt med musiker Gavin Rossdale (55).

Stefani og Shelton synger om kjærligheten til hverandre i den prisbelønnede låten «Nobody But You».

