TILBAKE PÅ VEIEN: Kygo, her i sving under Findings på Bislett i 2019. Foto: Frode Hansen

Kygo holder kun én konsert i Norge i 2022

Gjør livecomeback på norsk jord med ett stort show på Ullevaal Stadion.

Av Thomas Talseth

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kyrre Gørvell-Dahll (29) har som de fleste artister vært mye hjemmeværende siste halvannet år.

Den siste uken har han imidlertid kommet seg på scenen igjen, med en rekke USA-konserter – ved Red Rocks i Denver, i Las Vegas og i Aspen.

Nå melder konsertarrangør Sky Agency at Kygo skal holde konsert neste år, på Ullevaal Stadion 2. juli.

I en pressemelding skriver de at dette også blir eneste mulighet til å se Kygo i Norge i 2022.

Sist han opptrådte live foran tilstedeværende publikum i Norge var på Findings i august 2019. I mars strømmet han en digital konsert innspilt på Strandafjellet.

På spørsmål om hvorfor det bare blir én Kygo-konsert i hjemlandet neste år, viser Sky Agency til at dette blir den største enkeltkonserten Kygo har gjort så langt i karrieren.

Det loves «en spektakulær opplevelse», med plass til 31.000.

Vil unngå å bli utbrent

– Ullevål blir mitt største show noensinne, så vi kommer ikke til å spare på noe der! Folk kan forvente seg en bra kveld med flere gjesteartister, skriver Kygo i en epost formidlet til VG via konsertarrangøren.

Han melder videre at det føles veldig bra å være tilbake på jobb.

– Jeg kjente jeg var klar for å komme meg ut på reise igjen!

I et intervju med et britisk magasin meldte Kygo i fjor at rolige dager på hjemmebane hadde fått ham til å revurdere den hektiske turnétilværelsen.

– Jeg tenker fortsatt at jeg skal spille litt færre show enn jeg har gjort før, sier han nå.

– Jeg prøver å holde en god balanse så jeg ikke blir utbrent og kan fortsette med dette i flere år fremover.

HER SKAL HAN SPILLE: Kygo på Ullevaal Stadion. Foto: JOHANNES LOVUND

– Hva er det viktigste du har lært om livet det siste halvannet året?

– Har i hvert fall fått en påminnelse om at alt kan bli snudd på hodet over natten, skriver Kygo, som også har planer om å slippe ny musikk i løpet av sommeren.